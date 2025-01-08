Yayınlanma: 08.01.2025 - 15:18

Güncelleme: 08.01.2025 - 15:18

Yılbaşı nedeniyle birçok dizi çekimlere ara verdi. Yılın ikinci haftasında bazı dizilerin yeni bölümleri yayınlanırken bazıları ekrana gelmedi. Peki, Annem Ankara bu akşam var mı? Annem Ankara yeni bölüm ne zaman?

ANNEM ANKARA BU AKŞAM VAR MI?

8 Ocak 2025 Kanal D yayın akışına göre Annem Ankara dizisi, bu akşam yeni bölümüyle ekranlara gelmeyecek.

Saat 20.00’de Annem Ankara dizisinin tekrar bölümü yayında olacak.

ANNEM ANKARA NEDEN YOK, YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Yılbaşı haftası dizi çekimlerine ara verildi. Bu sebeple kanallar, yeni yılın ilk haftasında dizilerin yeni bölümlerini yayınlamadı.

Yılın ikinci haftasında bazı kanallar, dizilerin yeni bölümlerini yayınlama kararı aldı. Bazı kanallarda ise dizilerin tekrar bölümleri ya da filmler yayınlanacak.

Annem Ankara 7. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Dizinin yeni bölümünün 15 Ocak Çarşamba günü seyircisi ile buluşması bekleniyor.