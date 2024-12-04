Annem Ankara dizisinin son bölümünde ne oldu? Yeni bölümde neler olacak, Hasan ölüyor mu?
Kanal D ekranlarının yeni dizisi Annem Ankara'nın yeni bölümünde neler olacağı merak ediliyor. Peki, Annem Ankara dizisinin son bölümünde ne oldu? Yeni bölümde neler olacak, Hasan ölüyor mu?
Mehmet Günsür ve Bergüzar Korel'in başrollerini paylaştığı Annem Ankara dizisinin yeni bölümünde neler olacağı merak ediliyor. Peki, Annem Ankara dizisinin son bölümünde ne oldu? Yeni bölümde neler olacak, Hasan ölüyor mu?
ANNEM ANKARA DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?
Hasan'ın başı beladadır ve Burak babasına olan öfkesini daha da derin hisseder. Ayça'nın babası Burak'a saldırır. Burak'a sahip çıkan ise Suphi dayısı olur. Zuhal, kapısına gelen polislerin verdiği haberle yıkılır. Hasan, ölecek mi?
YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Kanal D’nin sevilen dizisi Annem Ankara’nın ön izlemesi seyircide büyük merak uyandırdı. Dizinin bu akşam yayınlanacak bölümünde Bergüzar Korel’in canlandırdığı Zuhal karakterinin çocuklarıyla yaşadığı eve polis gelir. Polisler Zuhal’in eski kocası Mehmet Günsür’ün canlandırdığı Hasan’ın saldırıya uğradığı ve hastaneye kaldırıldığı haberi verip ölümle burun buruna olduğunu söyler.
Ön izlemede Hasan’ın büyük oğlu Burak’ın, “Düğün davetiyen yerine keşke cenaze haberin gelseydi” sözleriyle, eski eşi Zuhal’in de “Cehenneme kadar yolun var” şeklinde beddua ettiği bölümler izleyicide büyük merak uyandırdı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Köyüne dönmek isteyene 5 gebe düve verilecek
- Hasat için 1400 kilometre yol gittiler!
- Yatak odasında yakalandı: Kaçarken balkondan düşüp öldü
- Yer bildiren şirket ve esnafa vergi adımı
- Bakan Yerlikaya'dan 'kayyum' açıklaması
- Galatasaray'dan KAP bildirimi geldi!
- İstanbul'da AVM yangını: Çok sayıda itfaiye sevk edildi!
- Biri hukuk devleti mi dedi?
- 36 dakikada gözaltı!
- Geri dönen meyve sebze tartışma yarattı