Yayınlanma: 04.12.2024 - 18:34

Güncelleme: 04.12.2024 - 18:34

Mehmet Günsür ve Bergüzar Korel'in başrollerini paylaştığı Annem Ankara dizisinin yeni bölümünde neler olacağı merak ediliyor. Peki, Annem Ankara dizisinin son bölümünde ne oldu? Yeni bölümde neler olacak, Hasan ölüyor mu?

ANNEM ANKARA DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Hasan'ın başı beladadır ve Burak babasına olan öfkesini daha da derin hisseder. Ayça'nın babası Burak'a saldırır. Burak'a sahip çıkan ise Suphi dayısı olur. Zuhal, kapısına gelen polislerin verdiği haberle yıkılır. Hasan, ölecek mi?

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Kanal D’nin sevilen dizisi Annem Ankara’nın ön izlemesi seyircide büyük merak uyandırdı. Dizinin bu akşam yayınlanacak bölümünde Bergüzar Korel’in canlandırdığı Zuhal karakterinin çocuklarıyla yaşadığı eve polis gelir. Polisler Zuhal’in eski kocası Mehmet Günsür’ün canlandırdığı Hasan’ın saldırıya uğradığı ve hastaneye kaldırıldığı haberi verip ölümle burun buruna olduğunu söyler.

Ön izlemede Hasan’ın büyük oğlu Burak’ın, “Düğün davetiyen yerine keşke cenaze haberin gelseydi” sözleriyle, eski eşi Zuhal’in de “Cehenneme kadar yolun var” şeklinde beddua ettiği bölümler izleyicide büyük merak uyandırdı.