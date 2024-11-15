Bergüzar Korel ile Mehmet Günsür başrolde: Annem Ankara'nın yayım tarihi belli oldu

Bergüzar Korel ile Mehmet Günsür'ün başrollerini paylaştığı Kanal D'nin "Annem Ankara" dizisinin ilk bölümünün yayım tarihi belli oldu.

Bergüzar Korel ile Mehmet Günsür başrolde: Annem Ankara'nın yayım tarihi belli oldu
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.11.2024 - 09:44

BKM yapımcılığında hazırlanan ve 90’lı yılların Ankara’sında tek başına bir annenin yaşam mücadelesini konu alan “Annem Ankara” dizisinin yayın tarihi belli oldu. Yapım şirketi ve kanal yönetimi, dizinin ilk bölümünün 20 Kasım Çarşamba akşamı ekrana geleceğini duyurdu.

“Annem Ankara” dizisi, yayın hayatına güçlü rakiplerle başlayacak. Çarşamba akşamlarının popüler dizileri arasında yer alan “Kuruluş Osman”, “Sandık Kokusu”, “Leyla” ve “Sahipsizler” ile reyting yarışına girecek.

ANNEM ANKARA DİZİSİNİN KONUSU NE?

Dizi, üç evlat annesi ve kimseye evlat olamamış bir adamın eşi olan Zuhal'in 1990’lı yılların Ankara’sında verdiği zorlu hayat mücadelesini takip ediyor.


Etiketler: #Annem Ankara #Bergüzar Korel #Mehmet Günsür

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