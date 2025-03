'The Last of Us' dizisinden ilk fragman yayımlandı!

Yayınlanma: 10.03.2025 - 12:30

Güncelleme: 10.03.2025 - 12:30

Başrolünde Pedro Pascal'ın yer aldığı ve büyük beğeni toplayan "The Last of Us" dizisinin ilk fragmanı yayımlandı. Dizinin, HBO Max'in Türkiye'deki lansman tarihi olan 15 Nisan’da izleyicilerle buluşacağı duyuruldu.

Bu tarihte BluTV, HBO Max’e dönüşerek platform, Warner Bros. Discovery'nin popüler dizi ve filmlerini, BluTV’nin en iyi içerikleriyle birleştirecek.

Emmy ödüllü dizinin ikinci sezonu için geri sayım başladı. Yeni sezonda, beş yıllık barış döneminin ardından, Joel ve Ellie'nin ortak geçmişi onları tehlikeli bir çatışmaya sürüklüyor. Birbirleriyle ve çevrelerinden daha tehlikeli bir dünyayla savaşan ikiliyi, zorlu bir yolculuk bekliyor.

"The Last of Us" dizisinin kadrosunda Pedro Pascal (Joel), Bella Ramsey (Ellie), Gabriel Luna (Tommy), Rutina Wesley (Maria) gibi isimler yer alıyor. İkinci sezonda ise Kaitlyn Dever (Abby), Isabela Merced (Dina), Young Mazino (Jesse), Ariela Barer (Mel), Tati Gabrielle (Nora), Spencer Lord (Owen), Danny Ramirez (Manny), Jeffrey Wright (Isaac) gibi isimler kadroya dahil olurken, Catherine O'Hara dizinin yeni sezonunda konuk oyuncu olarak rol alacak.