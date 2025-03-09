Harry Potter dizisinin profesör Snape'i belli oldu: Emmy adayı oyuncu canlandıracak

İngiliz yazar J. K. Rowling imzalı fantastik romanlardan sinemaya uyarlanan ‘Harry Potter’ filmleri dizi oluyor. Dizide ‘Severus Snape'i oynayacak isim belli oldu.

Harry Potter dizisinin profesör Snape'i belli oldu: Emmy adayı oyuncu canlandıracak
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DHA
Yayınlanma: 09.03.2025 - 12:00

‘Harry Potter’ dizisi için hazırlıklar sürüyor. 2026'da izleyici karşısına çıkması beklenen dizide, 'Severus Snape'e hayat verecek isim belli oldu.

Emmy adayı oyuncu Paapa Essiedu, Hogwarts’ın ikonik iksir profesörü ‘Severus Snape’ karakterini canlandırmak için stüdyoyla anlaştı. Dizinin 7 sezon sürmesi ve her sezonun bir kitabı konu alması planlanıyor.

'Harry Potter' filmlerinde ‘Severus Snape’ karakterini Alan Rickman canlandırdı. Hikaye geliştikçe büyük bir dönüşüm yaşayan ‘Severus Snape’, kilit karakterlerden biri haline geldi.

İngiliz aktör Alan Rickman, 2016 yılında kanser hastalığına yenik düşerek 69 yaşında hayatını kaybetti.


Etiketler: #Severus Snape #Harry Potter #dizi

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