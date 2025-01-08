Yayınlanma: 08.01.2025 - 20:23

Güncelleme: 08.01.2025 - 20:23

Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Annem Ankara'nın yeni bölümünün ne zaman yayımlanacağı merak ediliyor. Dizinin takipçileri yeni bölümün neden yayımlanmadığını araştırıyor. Peki, Annem Ankara yeni bölüm neden yok? Annem Ankara dizisinin yeni bölümü ne zaman yayımlanacak? İşte ayrıntılar...

ANNEM ANKARA YENİ BÖLÜM NEDEN YOK?

Annem Ankara dizisi 25 Aralık Çarşamba günü 6. bölümü ile ekranlara geldi. Yılbaşı haftasında diğer diziler gibi yeni bölümü yayımlanmayan Annem Ankara dizisinin yeni bölümü 8 Ocak tarihinde de yayımlanmayacak. Dizinin 7. bölümü 15 Aralık'ta izleyicisi ile buluşacak.

ANNEM ANKARA DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Bağış’ın mezarlıkta babasının elini tutması evde fırtınalar kopmasına sebep olur. Başar ve Bağış’ın babalarıyla birlikte yaşamak istemesi Zuhal’in büyük oğlu Burak’la olan ilişkisini sıkıntılı bir noktaya getirir. Hasan’ın eve yerleşmesi sadece Burak’ı değil ev sahibini de rahatsız eder. Üstelik ekmek bayisinde yaşanan olaylarla mahallelinin de rahatsız olduğunu söyleyen ev sahibi Zuhal’den gitmesini ister. Ancak Zuhal geri adım atmaz. Soydaşlı ailesinin sıkı sıkıya birbirine kenetleneceği anlarda Suphi ise bambaşka bir belanın içine düşer. Hayat, Suphi’nin gönlüne, hiç ummadığı yerden darbe vurur.