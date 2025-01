Emmy ödüllü dizi 'The Last Of Us' ikinci sezon tarihi belli oldu!

Yayınlanma: 08.01.2025 - 12:22

Güncelleme: 08.01.2025 - 12:22

HBO’nun büyük ses getiren orijinal drama dizisi 'The Last of Us'ın ikinci sezon yayın tarihi, dizinin ortak yaratıcısı, senaristi ve yapımcısı Neil Druckmann tarafından duyuruldu.



Dizinin yedi bölümden oluşacak ikinci sezonu, Nisan ayında izleyicilerle buluşacak.

Yeni sezonda, Joel ve Ellie’nin aralarındaki bağın, beş yıllık barış dönemine rağmen geçmişin karanlık izleriyle nasıl sınandığı konu ediliyor. İkili, hem kendi içsel çatışmaları hem de geride bıraktıkları dünyadan daha tehlikeli bir ortamla yüzleşmek zorunda kalıyor.

Başrollerde Pedro Pascal (Joel), Bella Ramsey (Ellie), Gabriel Luna (Tommy) ve Rutina Wesley (Maria) yer alırken, yeni sezonda kadroya Kaitlyn Dever (Abby), Isabela Merced (Dina), Young Mazino (Jesse), Ariela Barer (Mel), Tati Gabrielle (Nora), Spencer Lord (Owen), Danny Ramirez (Manny) ve Jeffrey Wright (Isaac) gibi dikkat çeken isimler dahil oluyor. Ayrıca Catherine O’Hara, ikinci sezonda konuk oyuncu olarak izleyicilerin karşısına çıkacak.

'The Last of Us' 2. sezon fragmanı: