Adsız Aşıklar dizisinden heyecan verici fragman...

Yayınlanma: 07.01.2025 - 23:09

Güncelleme: 07.01.2025 - 23:09

Netflix'in merakla beklenen dizisi Adsız Aşıklar'dan heyecan verici bir fragman yayımlandı. Halit Ergenç ve Funda Eryiğit'in başrollerini paylaştığı dizinin senaristliğini Başar Başaran, yönetmenliğini ise Umur Turagay üstleniyor.

16 Ocak'ta izleyicisi ile buluşacak olan dizi 8 bölümden oluşuyor. Dizinin başrol oyuncuları Halit Ergenç ve Funda Eryiğit’e, Rıza Kocaoğlu, Zerrin Nişancı, Selçuk Borak, İdil Fırat, Ceren Benderlioğlu, Seda Akman ve Beril Kayar gibi başarılı isimler eşlik ediyor. Dizide ayrıca konuk olarak Teoman, Cansel Elçin, Cemre Ebüzziya, Erdem Şenocak, Erdem Kaynarca, Yetkin Dikinciler, Efe Tunçer, Sedef Avcı gibi isimler dahil olacak.

ADSIZ AŞIKLAR DİZİSİNİN KONUSU

Cem, aşka olan güvenini henüz çocukken kaybetmiş olan bir adamdır. Cem, "aşk hastalığı"na yakalanan insanları tedavi etmek için Aşk Hastanesi'ni kurar. Cem'in aksine dünyayı aşkın kurtaracağına inanan geç bir kadın olan Hazal'ın beklenmedik bir anda Cem'in hayatına girmesi, onun tüm hayatını değiştirir.