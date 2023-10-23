Yayınlanma: 23.10.2023 - 12:21

Güncelleme: 23.10.2023 - 12:21

Annie filminin yönetmen koltuğunda Will Gluck oturuyor. Filmin senaristliğini Will Gluck ve Aline Brosh McKenna üstleniyor. Peki, Annie filminin konusu ne? Annie filminin oyuncuları kim?

ANNİE FİLMİNİN KONUSU NE?

Annie, kendisine derin bir nefret besleyen zalim üvey annesi Bayan Hannigan'ın gazabı altında yaşayan yetim bir çocuktur. Yaşının ötesinde bir dayanıklılıkla ve iyimser doğası gereği yetim olmanın getirdiği tüm zorluklara karşı savaşan Annie'nin talihi Benjamin Stacks adlı genç bir politikacıyla tanıştıktan sonra dönmeye başlar. New York belediye başkanlığı seçimlerinin güçlü adaylarından biri olan Stacks, Annie'yi evlat edinmeye karar verir. Bu karar, kampanyasını olumlu yönde etkileme ihtimalini de sahiptir. Stacks, zamanla bu hayat dolu küçük kızı daha iyi tanıyacak ve kariyerine yaptığı pozitif etkiyi birebir hissetmeye başlayacaktır.

ANNİE FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Quvenzhané Wallis

Jamie Foxx

Rose Byrne

Bobby Cannavale

Cameron Diaz

Tracie Thoms

Mike Birbiglia

Dorian Missick

Zoe Margaret Colletti

Eden Duncan-Smith

Amanda Troya

Stephanie Kurtzuba

Ray Iannicelli

Andrew Fleming

Ty Jones

Adewale Akinnuoye-Agbaje

David Zayas

Nicolette Pierini

Jill Nicolini

Peter Van Wagner

Raushanah Simmons

Jessica Sherr

ANNİE FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Annie filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.6 olarak belirlendi.