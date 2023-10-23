Annie filminin konusu ne? Annie filminin oyuncuları kim?
Annie filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Annie filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Annie filminin konusu ne? Annie filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Annie filminin yönetmen koltuğunda Will Gluck oturuyor. Filmin senaristliğini Will Gluck ve Aline Brosh McKenna üstleniyor. Peki, Annie filminin konusu ne? Annie filminin oyuncuları kim?
ANNİE FİLMİNİN KONUSU NE?
Annie, kendisine derin bir nefret besleyen zalim üvey annesi Bayan Hannigan'ın gazabı altında yaşayan yetim bir çocuktur. Yaşının ötesinde bir dayanıklılıkla ve iyimser doğası gereği yetim olmanın getirdiği tüm zorluklara karşı savaşan Annie'nin talihi Benjamin Stacks adlı genç bir politikacıyla tanıştıktan sonra dönmeye başlar. New York belediye başkanlığı seçimlerinin güçlü adaylarından biri olan Stacks, Annie'yi evlat edinmeye karar verir. Bu karar, kampanyasını olumlu yönde etkileme ihtimalini de sahiptir. Stacks, zamanla bu hayat dolu küçük kızı daha iyi tanıyacak ve kariyerine yaptığı pozitif etkiyi birebir hissetmeye başlayacaktır.
ANNİE FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Quvenzhané Wallis
Jamie Foxx
Rose Byrne
Bobby Cannavale
Cameron Diaz
Tracie Thoms
Mike Birbiglia
Dorian Missick
Zoe Margaret Colletti
Eden Duncan-Smith
Amanda Troya
Stephanie Kurtzuba
Ray Iannicelli
Andrew Fleming
Ty Jones
Adewale Akinnuoye-Agbaje
David Zayas
Nicolette Pierini
Jill Nicolini
Peter Van Wagner
Raushanah Simmons
Jessica Sherr
ANNİE FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Annie filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.6 olarak belirlendi.
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