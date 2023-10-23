Sıcak Koltuk filminin konusu ne? Sıcak Koltuk filminin oyuncuları kim?
Sıcak Koltuk (Hot Seat) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Sıcak Koltuk filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Sıcak Koltuk filminin konusu ne? Sıcak Koltuk filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Sıcak Koltuk filminin yönetmen koltuğunda James Cullen Bressack oturuyor. Filmin senaristliğini Collin Watts ve Leon Langford üstleniyor. Peki, Sıcak Koltuk filminin konusu ne? Sıcak Koltuk filminin oyuncuları kim?
SICAK KOLTUK FİLMİNİN KONUSU NE?
Eski bir hacker üst düzey bankacılık kurumlarına girmeye zorlanır, başka bir adam ise genç adamı sıcak koltuktan indirmek için bubi tuzaklı binaya girmeye çalışmalıdır.
SICAK KOLTUK FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Kevin Dillon - Orlando
Mel Gibson - Wallace
Shannen Doherty - Chief Connelly
Michael Welch - Enzo
Sam Asghari - Sgt Tobias
Eddie Steeples - Jackson
Lydia Hull - Kim
Anna Harr - Zoey
Kate Katzman - Ava
SICAK KOLTUK FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Sıcak Koltuk filminin IMDb puanı 10 üzerinden 4.3 olarak belirlendi.
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