Yayınlanma: 23.10.2023 - 12:16

Güncelleme: 23.10.2023 - 12:16

Sıcak Koltuk filminin yönetmen koltuğunda James Cullen Bressack oturuyor. Filmin senaristliğini Collin Watts ve Leon Langford üstleniyor. Peki, Sıcak Koltuk filminin konusu ne? Sıcak Koltuk filminin oyuncuları kim?

SICAK KOLTUK FİLMİNİN KONUSU NE?

Eski bir hacker üst düzey bankacılık kurumlarına girmeye zorlanır, başka bir adam ise genç adamı sıcak koltuktan indirmek için bubi tuzaklı binaya girmeye çalışmalıdır.

SICAK KOLTUK FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Kevin Dillon - Orlando

Mel Gibson - Wallace

Shannen Doherty - Chief Connelly

Michael Welch - Enzo

Sam Asghari - Sgt Tobias

Eddie Steeples - Jackson

Lydia Hull - Kim

Anna Harr - Zoey

Kate Katzman - Ava

SICAK KOLTUK FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Sıcak Koltuk filminin IMDb puanı 10 üzerinden 4.3 olarak belirlendi.