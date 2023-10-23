Yayınlanma: 23.10.2023 - 11:41

Güncelleme: 23.10.2023 - 11:41

Hayat Işığım filminin yönetmenliğini ve ssenaristliğini Derek Cianfrance üstleniyor. Peki, Hayat Işığım filminin konusu ne? Hayat Işığım filminin oyuncuları kim?

HAYAT IŞIĞIM FİLMİNİN KONUSU NE?

Avustralya'nın izbe bir kıyısında deniz feneri bekçiliği yapan ve savaş sonrası bunalımı yaşayan gazi Tom Sherbourne ile Parageuse Kasabası'nda tanıştığı, savaşta kaybettiği iki ağabeyinin yasını tutan karısı Isabel sakin bir hayat sürmektedirler. Çiftin en büyük isteği çocuk sahibi olup aile kurmaktır. Bir gece içinde bir adam cesedi ve bir kız bebeğin bulunduğu gizemli bir sandal kıyıya vurur. İkili çok zor bir kararın eşiğindedir, çocuğun ailesini aramak yerine çocuğu yanlarına alarak yaralarını sarmaya çalışırlar...

HAYAT IŞIĞIM FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Michael Fassbender

Alicia Vikander

Rachel Weisz

Bryan Brown

Caren Pistorius

Benedict Hardie

Leon Ford

Anthony Hayes

Emily Barclay

Jack Thompson

Thomas Unger

Scott Wills

HAYAT IŞIĞIM FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Hayat Işığım filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.2 olarak belirlendi.