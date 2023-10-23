Hayat Işığım filminin konusu ne? Hayat Işığım filminin oyuncuları kim?
Hayat Işığım (The Light Between Oceans) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Hayat Işığım filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Hayat Işığım filminin konusu ne? Hayat Işığım filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Hayat Işığım filminin yönetmenliğini ve ssenaristliğini Derek Cianfrance üstleniyor. Peki, Hayat Işığım filminin konusu ne? Hayat Işığım filminin oyuncuları kim?
HAYAT IŞIĞIM FİLMİNİN KONUSU NE?
Avustralya'nın izbe bir kıyısında deniz feneri bekçiliği yapan ve savaş sonrası bunalımı yaşayan gazi Tom Sherbourne ile Parageuse Kasabası'nda tanıştığı, savaşta kaybettiği iki ağabeyinin yasını tutan karısı Isabel sakin bir hayat sürmektedirler. Çiftin en büyük isteği çocuk sahibi olup aile kurmaktır. Bir gece içinde bir adam cesedi ve bir kız bebeğin bulunduğu gizemli bir sandal kıyıya vurur. İkili çok zor bir kararın eşiğindedir, çocuğun ailesini aramak yerine çocuğu yanlarına alarak yaralarını sarmaya çalışırlar...
HAYAT IŞIĞIM FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Michael Fassbender
Alicia Vikander
Rachel Weisz
Bryan Brown
Caren Pistorius
Benedict Hardie
Leon Ford
Anthony Hayes
Emily Barclay
Jack Thompson
Thomas Unger
Scott Wills
HAYAT IŞIĞIM FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Hayat Işığım filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.2 olarak belirlendi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Türkiye'nin konuştuğu çift reklam panolarında!
- Yargı dizisinde sürpriz ayrılık…
- ‘İlk kez bu denli…’
- MHP'li kaynaklar Cumhuriyet'e açıkladı
- Emeklilik sistemi ve maaş bağlanma oranı değişiyor
- O hissede büyük vurgun işte böyle yapılmış...
- 'Şeyh'e bağlanan milli eğitim müdürü!
- Galatasaray'dan Icardi açıklaması!
- MHP'den 'Bahçeli' açıklaması geldi
- 'Hapistekiler herkesten önce öğrenmiş!'