Yayınlanma: 22.10.2023 - 19:06

Güncelleme: 22.10.2023 - 19:07

Hayat filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Zeki Demirkubuz üstleniyor. Peki, Zeki Demirkubuz imzalı Hayat filmi ne zaman vizyona girecek? Hayat filminin konusu ne, oyuncuları kim?

HAYAT FİLMİNİN KONUSU NE?

Genç bir kadın olan Hicran, babasının zoruyla nişanlanmak zorunda kalınca çareyi kaçmakta bulunur. Hicran'ın zaten onunla evlenmeyi istemediğini düşünen Rıza, başlarda bu durumu önemsemez. Ancak zaman geçtikçe Hicran tarafından istenmemek zoruna gitmeye başlar ve onunla yüzleşmeye karar verir. Rıza, sadece bir kere gördüğü nişanlısını bulmak için İstanbul'a gider.

HAYAT FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Miray Daner

Burak Dakak

Umut Kurt

Melis Birkan

Doğu Demirkol

Cem Davran

HAYAT FİLMİ NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?

Hayat filmi 1 Aralık 2023 tarihinde vizyona girecek.

HAYAT FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Hayat filminin IMDb puanı 10 üzerinden 8.8 olarak belirlendi.