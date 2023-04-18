Anton filmi konusu nedir? Anton filmi oyuncuları kim?
Anton filmi TRT2 ekranlarında izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Filmseverler, TRT2 ekranlarında yayınlanacak olan Anton filmi hakkında araştırmalar yapıyor. Peki, Anton filmi konusu nedir? Anton filmi oyuncuları kim?
Anton filminin yönetmen koltuğunda Zaza Urushadze oturuyor. Filmin senaryosunu Zaza Urushadze, Dale Eisler ve Vadym Yermolenko kaleme aldı. Peki, Anton filmi konusu nedir? Anton filmi oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
ANTON FİLMİ KONUSU NE?
Hikaye, uzun yıllar önce Alman aileleri tarafından Karadeniz’e yakın zengin toprakları tarım ile işlemek için kurulmuş bir bölge olan Ukrayna’daki küçük bir kasabada başlamaktadır. Anton ve Jakob birbirlerinden güç alan iki arkaştır. Anton bir Katolik ve Jakob bir Yahudi olsa da, dostlukları farklı dini geçmişlerinden daha güçlüdür. Anton’un ailesi en sonunda Ukrayna’dan yeni bir yaşam aramak için kaçtığında, arkadaşlıklarının anıları on yıllara dayanarak, Anton’un ölümüne yaklaşıncaya kadar tekrar bir araya gelinceye kadar olan hayatının anlatıldığı bir Zaza Urushadze filmidir
ANTON FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?
Nikita Shlanchak - Anton
Mykyta Dziad - Jacob
Natalia Ryumina - Christina
Simson Bubbel - Karl
Sebastian Anton - Father Fridrikh
Anastasiia Chudna - Emma
Sergey Denga - Nikolas
Volodimir Levitsky - Josef
Tetiana Grachik - Dora
Regimantas Adomaitis - Old Anton
Juozas Budraitis - Old Jacob
Georgii Vechkanov - Young Fridrikh
Pavlo Strakhnytskyi - Johann
Pavlo Shpegun
Oleg Simonenko - Trotsky
Bogdan Parshakov - Popov
Vaiva Mainelyte - Old Emma
Vladimir Levitskiy
ANTON FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Anton filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.7 olarak belirlenmiştir.
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