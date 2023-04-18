Yayınlanma: 18.04.2023 - 10:27

Güncelleme: 18.04.2023 - 10:27

Anton filminin yönetmen koltuğunda Zaza Urushadze oturuyor. Filmin senaryosunu Zaza Urushadze, Dale Eisler ve Vadym Yermolenko kaleme aldı. Peki, Anton filmi konusu nedir? Anton filmi oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

ANTON FİLMİ KONUSU NE?

Hikaye, uzun yıllar önce Alman aileleri tarafından Karadeniz’e yakın zengin toprakları tarım ile işlemek için kurulmuş bir bölge olan Ukrayna’daki küçük bir kasabada başlamaktadır. Anton ve Jakob birbirlerinden güç alan iki arkaştır. Anton bir Katolik ve Jakob bir Yahudi olsa da, dostlukları farklı dini geçmişlerinden daha güçlüdür. Anton’un ailesi en sonunda Ukrayna’dan yeni bir yaşam aramak için kaçtığında, arkadaşlıklarının anıları on yıllara dayanarak, Anton’un ölümüne yaklaşıncaya kadar tekrar bir araya gelinceye kadar olan hayatının anlatıldığı bir Zaza Urushadze filmidir

ANTON FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Nikita Shlanchak - Anton

Mykyta Dziad - Jacob

Natalia Ryumina - Christina

Simson Bubbel - Karl

Sebastian Anton - Father Fridrikh

Anastasiia Chudna - Emma

Sergey Denga - Nikolas

Volodimir Levitsky - Josef

Tetiana Grachik - Dora

Regimantas Adomaitis - Old Anton

Juozas Budraitis - Old Jacob

Georgii Vechkanov - Young Fridrikh

Pavlo Strakhnytskyi - Johann

Pavlo Shpegun

Oleg Simonenko - Trotsky

Bogdan Parshakov - Popov

Vaiva Mainelyte - Old Emma

Vladimir Levitskiy

ANTON FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Anton filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.7 olarak belirlenmiştir.