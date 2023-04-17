Charlie Hakkındaki Gerçekler filmi konusu nedir? Charlie Hakkındaki Gerçekler filmi oyuncuları kim?
Charlie Hakkındaki Gerçekler filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya devam ediyor. Filmseverler, Charlie Hakkındaki Gerçekler filminin konusunu ve oyuncu kadrosunu merak ediyor. Peki, Charlie Hakkındaki Gerçekler filmi konusu nedir? Charlie Hakkındaki Gerçekler filmi oyuncuları kim?
Charlie Hakkındaki Gerçekler filminin yönetmen koltuğunda Jonathan Demme otururken filmin senaryosunu Peter Stone, Jonathan Demme, Jessica Bendinger ve Steve Schmidt kaleme aldı. Peki, Charlie Hakkındaki Gerçekler filmi konusu nedir? Charlie Hakkındaki Gerçekler filmi oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
CHARLİE HAKKINDAKİ GERÇEKLER FİLMİNİN KONUSU NEDİR?
Paris’te kocasından boşanmak üzere olan genç ve güzel bir kadın (Thandie Newton) birdenbire kocasının öldüğünü tüm paralarının da ortadan kaybolduğunu fark eder. Bu sırada tanıştığı tuhaf bir yabancı (Mark Wahlberg) kayıp paranın kendisine ait olduğunu iddia eder. Parayı geri istemekte ve kadının bunu sakladığına inanmaktadır. Bu sırada genç kadını etrafında şüpheli ölümler başlar.
CHARLİE HAKKINDAKİ GERÇEKLER FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?
Mark Wahlberg -- Lewis Bartholamew
Thandiwe Newton -- Regina Lambert
Tim Robbins -- Carson J. Dyle
Ted Levine -- Emil Zadapec
Simon Abkarian
Stephen Dillane -- Charlie
Lisa Gay Hamilton -- Lola Jansco
Magali Noël
CHARLİE HAKKINDAKİ GERÇEKLER FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Charlie Hakkındaki Gerçekler filminin IMDb puanı 10 üzerinden 4.7 olarak belirlenmiştir.
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