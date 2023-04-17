Yayınlanma: 17.04.2023 - 11:56

Güncelleme: 17.04.2023 - 11:56

Charlie Hakkındaki Gerçekler filminin yönetmen koltuğunda Jonathan Demme otururken filmin senaryosunu Peter Stone, Jonathan Demme, Jessica Bendinger ve Steve Schmidt kaleme aldı. Peki, Charlie Hakkındaki Gerçekler filmi konusu nedir? Charlie Hakkındaki Gerçekler filmi oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

CHARLİE HAKKINDAKİ GERÇEKLER FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Paris’te kocasından boşanmak üzere olan genç ve güzel bir kadın (Thandie Newton) birdenbire kocasının öldüğünü tüm paralarının da ortadan kaybolduğunu fark eder. Bu sırada tanıştığı tuhaf bir yabancı (Mark Wahlberg) kayıp paranın kendisine ait olduğunu iddia eder. Parayı geri istemekte ve kadının bunu sakladığına inanmaktadır. Bu sırada genç kadını etrafında şüpheli ölümler başlar.

CHARLİE HAKKINDAKİ GERÇEKLER FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?

Mark Wahlberg -- Lewis Bartholamew

Thandiwe Newton -- Regina Lambert

Tim Robbins -- Carson J. Dyle

Ted Levine -- Emil Zadapec

Simon Abkarian

Stephen Dillane -- Charlie

Lisa Gay Hamilton -- Lola Jansco

Magali Noël

CHARLİE HAKKINDAKİ GERÇEKLER FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Charlie Hakkındaki Gerçekler filminin IMDb puanı 10 üzerinden 4.7 olarak belirlenmiştir.