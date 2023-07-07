Arabulucu filminin konusu nedir? Arabulucu filminin oyuncuları kimler?
Arabulucu filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Arabulucu filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Arabulucu filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? Arabulucu filmi gerçek hayattan mı uyarlandı? İşte ayrıntılar...
Arabulucu filminin yönetmenliğini Gary Gray Annila üstlendi. Senaristliğini ise James DeMonaco ve Kevin Fox yaptı. Peki, Arabulucu filminin konusu nedir? Arabulucu filminin oyuncuları kimler?
ARABULUCU FİLMİNİN KONUSU NEDİR?
Bir rehine kurtarma uzmanı olan Danny Roman hiçbir suç işlememesine rağmen polis tarafından ele geçirilmeye çalışılmaktadır. İspatlamaya çabalıyor olsa da, bir türlü suçsuzluğunu kanıtlayamamaktadır. Tek çaresi bir şekilde insanların onu dinlemesini sağlamaktadır. Bu nedenle Danny birilerini rehin almak durumundadır. Meslektaşı olan polis Chris Sabian'la görüşmek ister. Sabian, kendini her türlü sonuca gebe olan bir düşünsel çatışmanın ortasında bulur.
ARABULUCU FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?
Samuel L. Jackson - Teğmen Danny Roman
Kevin Spacey - Chris Sabian
J.T. Walsh - Terence Niebaum
David Morse - Adam Beck
Paul Giamatti - Rudy
Siobhan Fallon - Maggie
Regina Taylor - Karen Roman
Ron Rifkin - Grant Frost
Leonard L. Thomas - Allen
John Spencer - Chief Al Travis
Stephen Lee - Farley
Michael Cudlitz - Palermo
Dean Norris - Scott
Tim Kelleher - Argento
Carlos Gómez - Eagle
Doug Spinuzza - Tonray
Nestor Serrano - Hellman
Lauri Johnson - Chief's Wife
Kelsey Mulrooney - Stacy Sabian
Mary Page Keller - Lisa Sabian
Bruce Wright - FBI Ajanı Moran
Rhonda Dotson - Linda Roenick
Mik Scriba - Bell
Gene Wolande - Morewitz
Robert David Hall - Cale Wangro
Jack Shearer - D.A. Young
Donna Ponterotto - Sekreter
Michael Shamus Wiles - Taylor
Brad Blaisdell - FBI Ajanı Grey
Bruce Beatty - Markus
ARABULUCU FİLMİ IMDb PUANI KAÇTIR?
Arabulucu filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.3 olarak belirlenmiştir.
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