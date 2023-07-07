Yayınlanma: 07.07.2023 - 15:46

Güncelleme: 07.07.2023 - 15:46

Arabulucu filminin yönetmenliğini Gary Gray Annila üstlendi. Senaristliğini ise James DeMonaco ve Kevin Fox yaptı. Peki, Arabulucu filminin konusu nedir? Arabulucu filminin oyuncuları kimler?

ARABULUCU FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Bir rehine kurtarma uzmanı olan Danny Roman hiçbir suç işlememesine rağmen polis tarafından ele geçirilmeye çalışılmaktadır. İspatlamaya çabalıyor olsa da, bir türlü suçsuzluğunu kanıtlayamamaktadır. Tek çaresi bir şekilde insanların onu dinlemesini sağlamaktadır. Bu nedenle Danny birilerini rehin almak durumundadır. Meslektaşı olan polis Chris Sabian'la görüşmek ister. Sabian, kendini her türlü sonuca gebe olan bir düşünsel çatışmanın ortasında bulur.

ARABULUCU FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?

Samuel L. Jackson - Teğmen Danny Roman

Kevin Spacey - Chris Sabian

J.T. Walsh - Terence Niebaum

David Morse - Adam Beck

Paul Giamatti - Rudy

Siobhan Fallon - Maggie

Regina Taylor - Karen Roman

Ron Rifkin - Grant Frost

Leonard L. Thomas - Allen

John Spencer - Chief Al Travis

Stephen Lee - Farley

Michael Cudlitz - Palermo

Dean Norris - Scott

Tim Kelleher - Argento

Carlos Gómez - Eagle

Doug Spinuzza - Tonray

Nestor Serrano - Hellman

Lauri Johnson - Chief's Wife

Kelsey Mulrooney - Stacy Sabian

Mary Page Keller - Lisa Sabian

Bruce Wright - FBI Ajanı Moran

Rhonda Dotson - Linda Roenick

Mik Scriba - Bell

Gene Wolande - Morewitz

Robert David Hall - Cale Wangro

Jack Shearer - D.A. Young

Donna Ponterotto - Sekreter

Michael Shamus Wiles - Taylor

Brad Blaisdell - FBI Ajanı Grey

Bruce Beatty - Markus

ARABULUCU FİLMİ IMDb PUANI KAÇTIR?

Arabulucu filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.3 olarak belirlenmiştir.