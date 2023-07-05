Gizli Bahçe filminin konusu nedir? Gizli Bahçe filminin oyuncuları kimler?
Gizli Bahçe filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Gizli Bahçe filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Gizli Bahçe filminin konusu nedir? Gizli Bahçe filminin oyuncuları kimler?
Gizli Bahçe filminin yönetmenliğini Marc Munden üstleniyor. Filmin senaristliğini ise Jack Thorne yapıyor. Peki, Gizli Bahçe filminin konusu nedir? Gizli Bahçe filminin oyuncuları kimler? İşte ayrıntılar...
GİZLİ BAHÇE FİLMİNİN KONUSU NEDİR?
İngiltere’de geçen “The Secret Garden”, Hindistan’da kendisini istemeyen varlıklı bir İngiliz aileye doğan, Mary Lennox adında 10 yaşındaki bir kıza odaklanıyor. Lennox ebeveynleri öldüğünde amcası Archibald Craven (Colin Firth) ile birlikte yaşaması için İngiltere’ye yollanır. Orada kuzeni Colin ve iki çocukla tanışır. Çocuklar, Misselthwaite Malikanesi civarında mucizevi bir saklı bahçe bulmuşlardır.
GİZLİ BAHÇE FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLERDİR?
Colin Firth - Archibald Craven
Dixie Egerickx - Mary Lennox
Amir Wilson - Dickon
Edan Hayhurst - Colin Craven
Julie Walters - Mrs. Medlock
Rupert Young
Jemma Powell - Grace Craven
Maeve Dermody - Alice
Anne Lacey - Pani Pitcher
David Verrey - Jeremy
Chloe Stannage
Isis Davis - Martha
Paul G Raymond
Richard Hansell - George
Abdul Hakim Joy
Tommy Surridge - Billy
GİZLİ BAHÇE FİLMİ IMDb PUANI KAÇTIR?
Gizli Bahçe filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.6 olarak belirlenmiştir.
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