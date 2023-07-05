Yayınlanma: 05.07.2023 - 10:05

Güncelleme: 05.07.2023 - 10:05

Gizli Bahçe filminin yönetmenliğini Marc Munden üstleniyor. Filmin senaristliğini ise Jack Thorne yapıyor. Peki, Gizli Bahçe filminin konusu nedir? Gizli Bahçe filminin oyuncuları kimler? İşte ayrıntılar...

GİZLİ BAHÇE FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

İngiltere’de geçen “The Secret Garden”, Hindistan’da kendisini istemeyen varlıklı bir İngiliz aileye doğan, Mary Lennox adında 10 yaşındaki bir kıza odaklanıyor. Lennox ebeveynleri öldüğünde amcası Archibald Craven (Colin Firth) ile birlikte yaşaması için İngiltere’ye yollanır. Orada kuzeni Colin ve iki çocukla tanışır. Çocuklar, Misselthwaite Malikanesi civarında mucizevi bir saklı bahçe bulmuşlardır.

GİZLİ BAHÇE FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLERDİR?

Colin Firth - Archibald Craven

Dixie Egerickx - Mary Lennox

Amir Wilson - Dickon

Edan Hayhurst - Colin Craven

Julie Walters - Mrs. Medlock

Rupert Young

Jemma Powell - Grace Craven

Maeve Dermody - Alice

Anne Lacey - Pani Pitcher

David Verrey - Jeremy

Chloe Stannage

Isis Davis - Martha

Paul G Raymond

Richard Hansell - George

Abdul Hakim Joy

Tommy Surridge - Billy

GİZLİ BAHÇE FİLMİ IMDb PUANI KAÇTIR?

Gizli Bahçe filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.6 olarak belirlenmiştir.