Kaptan Amerika: Kış Askeri filminin konusu nedir? Kaptan Amerika: Kış Askeri filminin oyuncuları kimler?
Kaptan Amerika: Kış Askeri filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Kaptan Amerika: Kış Askeri filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Kaptan Amerika: Kış Askeri filminin konusu nedir? Kaptan Amerika: Kış Askeri filminin oyuncuları kimler?
Kaptan Amerika: Kış Askeri filminin yönetmenliğini Anthony Russo ve Joe Russo üstleniyor. Filmin senaristliğini ise Ed Brubaker ve Christopher Markus yapıyor. Peki, Kaptan Amerika: Kış Askeri filminin konusu nedir? Kaptan Amerika: Kış Askeri filminin oyuncuları kimler? İşte ayrıntılar...
KAPTAN AMERİKA: KIŞ ASKERİ FİLMİNİN KONUSU NEDİR?
Kaptan Amerika’yı, Yenilmezler ile birlikte New York’ta yaşanan dehşet verici olayların ardından Washington D.C.’de huzur içinde yaşarken ve modern dünyaya uyum sağlamaya çalışırken buluyoruz. S.H.I.E.L.D. üyesi bir arkadaşı saldırıya uğrayınca Steve, dünyayı tehlikeye atan bir entrika ağının içine çekilir. Kara Dul (Black Widow) ile güçlerini birleştiren Kaptan Amerika, kendisini susturmak için gönderilen profesyonel katillerle savaşırken bir yandan da giderek genişleyen bir komployu ortaya çıkarmak için çabalamaktadır. Bu kötü niyetli oyunun foyası meydana çıkınca Kaptan Amerika ve Kara Dul yeni arkadaşları Falcon’dan yardım isterler. Fakat kısa süre sonra kendilerini hiç beklenmedik ve zorlu bir düşmanla; Kış Askeri ile karşı karşıya bulurlar.
KAPTAN AMERİKA: KIŞ ASKERİ FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLERDİR?
Sebastian Stan - Kış Askeri
Anthony Mackie - Sam Wilson
Chris Evans - Kaptan Amerika
Scarlett Johansson - Natasha Romanoff
Samuel L. Jackson - Nick Fury
Emily VanCamp - Sharon Carter
Joe Russo - Dr. Fine
Frank Grillo - Brock Rumlow
Hayley Atwell - Peggy Carter
Christopher Markus
Robert Redford - Alexander Pierce
Toby Jones - Arnim Zola
Cobie Smulders - Ajan Maria Hill
Jenny Agutter - Konsey Üyesi Hawley
Elizabeth Olsen - Wanda Maximoff
Jeremy Maxwell - Shield Pilotu
Jon Sklaroff - Rus Kaptan
Callan Mulvey - Jack Rollins
Bernard White - Hint Konsey Üyesi
Maximiliano Hernández - Jasper Sitwell
Garry Shandling - Senatör Stern
Alan Dale - Dünya Güvenlik Konseyi Üyesi
Chin Han - Belediye Meclis Üyesi Yen
Gary Sinise - Smithsonian Anlatıcısı
Aaron Himelstein - Cameron Klein
Branka Katic - Renata
Angela Russo-Otstot - Garcia
Dominic Cooper - Howard Stark
Zack Duhame
Brian Duffy
Bernard Zilinskas
Christopher George Sarris
Ann Russo
Steven Culp
Abigail Marlowe
Jody Hart
June Christopher
Danny Pudi
Georges St-Pierre
Stephen McFeely
KAPTAN AMERİKA: KIŞ ASKERİ FİLMİ IMDb PUANI KAÇTIR?
Kaptan Amerika: Kış Askeri filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.8 olarak belirlenmiştir.
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