Yayınlanma: 05.07.2023 - 09:54

Güncelleme: 05.07.2023 - 09:54

Kaptan Amerika: Kış Askeri filminin yönetmenliğini Anthony Russo ve Joe Russo üstleniyor. Filmin senaristliğini ise Ed Brubaker ve Christopher Markus yapıyor. Peki, Kaptan Amerika: Kış Askeri filminin konusu nedir? Kaptan Amerika: Kış Askeri filminin oyuncuları kimler? İşte ayrıntılar...

KAPTAN AMERİKA: KIŞ ASKERİ FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Kaptan Amerika’yı, Yenilmezler ile birlikte New York’ta yaşanan dehşet verici olayların ardından Washington D.C.’de huzur içinde yaşarken ve modern dünyaya uyum sağlamaya çalışırken buluyoruz. S.H.I.E.L.D. üyesi bir arkadaşı saldırıya uğrayınca Steve, dünyayı tehlikeye atan bir entrika ağının içine çekilir. Kara Dul (Black Widow) ile güçlerini birleştiren Kaptan Amerika, kendisini susturmak için gönderilen profesyonel katillerle savaşırken bir yandan da giderek genişleyen bir komployu ortaya çıkarmak için çabalamaktadır. Bu kötü niyetli oyunun foyası meydana çıkınca Kaptan Amerika ve Kara Dul yeni arkadaşları Falcon’dan yardım isterler. Fakat kısa süre sonra kendilerini hiç beklenmedik ve zorlu bir düşmanla; Kış Askeri ile karşı karşıya bulurlar.

KAPTAN AMERİKA: KIŞ ASKERİ FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLERDİR?

Sebastian Stan - Kış Askeri

Anthony Mackie - Sam Wilson

Chris Evans - Kaptan Amerika

Scarlett Johansson - Natasha Romanoff

Samuel L. Jackson - Nick Fury

Emily VanCamp - Sharon Carter

Joe Russo - Dr. Fine

Frank Grillo - Brock Rumlow

Hayley Atwell - Peggy Carter

Christopher Markus

Robert Redford - Alexander Pierce

Toby Jones - Arnim Zola

Cobie Smulders - Ajan Maria Hill

Jenny Agutter - Konsey Üyesi Hawley

Elizabeth Olsen - Wanda Maximoff

Jeremy Maxwell - Shield Pilotu

Jon Sklaroff - Rus Kaptan

Callan Mulvey - Jack Rollins

Bernard White - Hint Konsey Üyesi

Maximiliano Hernández - Jasper Sitwell

Garry Shandling - Senatör Stern

Alan Dale - Dünya Güvenlik Konseyi Üyesi

Chin Han - Belediye Meclis Üyesi Yen

Gary Sinise - Smithsonian Anlatıcısı

Aaron Himelstein - Cameron Klein

Branka Katic - Renata

Angela Russo-Otstot - Garcia

Dominic Cooper - Howard Stark

Zack Duhame

Brian Duffy

Bernard Zilinskas

Christopher George Sarris

Ann Russo

Steven Culp

Abigail Marlowe

Jody Hart

June Christopher

Danny Pudi

Georges St-Pierre

Stephen McFeely

KAPTAN AMERİKA: KIŞ ASKERİ FİLMİ IMDb PUANI KAÇTIR?

Kaptan Amerika: Kış Askeri filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.8 olarak belirlenmiştir.