Kan Bağı filminin konusu nedir? Gizli Bahçe filminin oyuncuları kimler?

Yayınlanma: 05.07.2023 - 10:17

Güncelleme: 05.07.2023 - 10:17

Kan Bağı filminin yönetmenliğini Jean-François Richet üstleniyor. Filmin senaristliğini ise Peter Craig ve Andrea Berloff yapıyor. Peki, Gizli Bahçe filminin konusu nedir? Gizli Bahçe filminin oyuncuları kimler? İşte ayrıntılar...

KAN BAĞI FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Kan Bağı, kızını öldürmeye çalışan uyuşturucu satıcılarından intikam almak için silah kuşanan bir babanın öyküsünü anlatıyor. Eski bir suçlu olan john Link uzak yaşadığı kızı başı belada bir şekilde kendisine geldiğinde, hayatını dövme yaparak karavanında sürdüren bir adam olarak karşımıza çıkıyor. Ancak kızının başındaki tehlikeyi öğrenen baba bu kez doğru şeyi yapmaya karar vererek hayatı pahasına kızını korumak için savaşmaya başlıyor.

KAN BAĞI FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLERDİR?

Mel Gibson - John Link

Erin Moriarty - Lydia

William H. Macy - Kirby Curtis

Diego Luna - Jonah

Dale Dickey - Cherise

Thomas Mann - Jason

Michael Parks - Preacher

Richard Cabral - Joker

Miguel Sandoval - Arturo Rios

Daniel Moncada - Choop

Raoul Trujillo - The Cleaner

Elisabeth Röhm - Ursula

Tait Fletcher - Bartender

Luce Rains - Dennis Trucker

Ryan Dorsey - Shamrock

Katalina Parrish - Link's Client

Vic Browder - Count

Genia Michaela - Woman Topango

Christopher W. Garcia - Sunburned Boy

Lucien Dale - Blonde Boy

Lori Dillen - Sheila

Joanne Camp

Fred Padilla

Tony Whitecrow

John Trejo

Jermaine Washington

KAN BAĞI FİLMİ IMDb PUANI KAÇTIR?

Kan Bağı filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.4 olarak belirlenmiştir.