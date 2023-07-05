Kan Bağı filminin konusu nedir? Gizli Bahçe filminin oyuncuları kimler?
Kan Bağı filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Gizli Bahçe filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Gizli Bahçe filminin konusu nedir? Gizli Bahçe filminin oyuncuları kimler?
Kan Bağı filminin yönetmenliğini Jean-François Richet üstleniyor. Filmin senaristliğini ise Peter Craig ve Andrea Berloff yapıyor. Peki, Gizli Bahçe filminin konusu nedir? Gizli Bahçe filminin oyuncuları kimler? İşte ayrıntılar...
KAN BAĞI FİLMİNİN KONUSU NEDİR?
Kan Bağı, kızını öldürmeye çalışan uyuşturucu satıcılarından intikam almak için silah kuşanan bir babanın öyküsünü anlatıyor. Eski bir suçlu olan john Link uzak yaşadığı kızı başı belada bir şekilde kendisine geldiğinde, hayatını dövme yaparak karavanında sürdüren bir adam olarak karşımıza çıkıyor. Ancak kızının başındaki tehlikeyi öğrenen baba bu kez doğru şeyi yapmaya karar vererek hayatı pahasına kızını korumak için savaşmaya başlıyor.
KAN BAĞI FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLERDİR?
Mel Gibson - John Link
Erin Moriarty - Lydia
William H. Macy - Kirby Curtis
Diego Luna - Jonah
Dale Dickey - Cherise
Thomas Mann - Jason
Michael Parks - Preacher
Richard Cabral - Joker
Miguel Sandoval - Arturo Rios
Daniel Moncada - Choop
Raoul Trujillo - The Cleaner
Elisabeth Röhm - Ursula
Tait Fletcher - Bartender
Luce Rains - Dennis Trucker
Ryan Dorsey - Shamrock
Katalina Parrish - Link's Client
Vic Browder - Count
Genia Michaela - Woman Topango
Christopher W. Garcia - Sunburned Boy
Lucien Dale - Blonde Boy
Lori Dillen - Sheila
Joanne Camp
Fred Padilla
Tony Whitecrow
John Trejo
Jermaine Washington
KAN BAĞI FİLMİ IMDb PUANI KAÇTIR?
Kan Bağı filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.4 olarak belirlenmiştir.
En Çok Okunan Haberler
-
- Erdoğan, Saray'da Koç ailesini ağırladı
- 'Çok şaşırdığım tarikat buluşması...'
- İYİ Parti'nin A Takımı belli oldu
- Haziran ayı enflasyon oranı belli oldu!
- Beyanname ve bildirim verme süresi uzatıldı
- Memur maaşında yeni gelişme
- Refah paysız maaş zamları belli oldu!
- Bazı vekiller grup toplantısına katılmadı
- Meclis'te 'Yanardağ' gerilimi
- CHP'nin başında olsam da olmasam da...