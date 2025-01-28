Arif v 216 filminin konusu ne? Arif v 216 filminin oyuncuları kim?
Arif v 216 filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Arif v 216 filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Arif v 216 filminin konusu ne? Arif v 216 filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Arif v 216 filminin yönetmen koltuğunda Kıvanç Baruönü oturuyor. Filmin senaristliğini Cem Yılmaz üstleniyor. Peki, Arif v 216 filminin konusu ne? Arif v 216 filminin oyuncuları kim?
ARİF V 216 FİLMİNİN KONUSU NE?
Gora gezegeninde yaşadığı macera ile binlerce ışık yılı ileride birçok dost edinen Arif dünyaya dönüp, yaşamını sessiz sedasız sürdürmektedir. Bir gün beklenmeyen misafiri robot 216, Arif'e yeni bir maceranın kapısını aralar. Çok uzaklardan gelen insansı robot 216, gerçek bir insan gibi yaşamak, gerçek bir insan gibi aşık olmak, gerçek bir insan gibi gülmek ve ağlamak istemektedir. Arif için bütün bunlar kolaydır ama, 216 yapay zekalı eski model bir robottan fazlası değildir. Dünya'da gerçek insan gibi yaşaması mümkün müdür? Arif, karar vermek zorundadır; yüzlerce ışık yılı öteden gelen arkadaşının arzularını yerine getirmek için yeni bir maceraya mı atılmalı, yoksa 216'yı geri mi götürmeli...
ARİF V 216 FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Cem Yılmaz
Ozan Güven
Zafer Algöz
Özkan Uğur
Seda Bakan
Çağlar Çorumlu
Özge Özberk
Farah Zeynep Abdullah
Ahu Yağtu
Mert Fırat
Özgür Emre Yıldırım
Can Yılmaz
Kerem Alışık
Ediz Hun
ARİF V 216 FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Arif v 216 filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.9 olarak belirlendi.
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