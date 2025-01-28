Yayınlanma: 28.01.2025 - 19:57

Güncelleme: 28.01.2025 - 19:57

Arif v 216 filminin yönetmen koltuğunda Kıvanç Baruönü oturuyor. Filmin senaristliğini Cem Yılmaz üstleniyor. Peki, Arif v 216 filminin konusu ne? Arif v 216 filminin oyuncuları kim?

ARİF V 216 FİLMİNİN KONUSU NE?

Gora gezegeninde yaşadığı macera ile binlerce ışık yılı ileride birçok dost edinen Arif dünyaya dönüp, yaşamını sessiz sedasız sürdürmektedir. Bir gün beklenmeyen misafiri robot 216, Arif'e yeni bir maceranın kapısını aralar. Çok uzaklardan gelen insansı robot 216, gerçek bir insan gibi yaşamak, gerçek bir insan gibi aşık olmak, gerçek bir insan gibi gülmek ve ağlamak istemektedir. Arif için bütün bunlar kolaydır ama, 216 yapay zekalı eski model bir robottan fazlası değildir. Dünya'da gerçek insan gibi yaşaması mümkün müdür? Arif, karar vermek zorundadır; yüzlerce ışık yılı öteden gelen arkadaşının arzularını yerine getirmek için yeni bir maceraya mı atılmalı, yoksa 216'yı geri mi götürmeli...

ARİF V 216 FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Cem Yılmaz

Ozan Güven

Zafer Algöz

Özkan Uğur

Seda Bakan

Çağlar Çorumlu

Özge Özberk

Farah Zeynep Abdullah

Ahu Yağtu

Mert Fırat

Özgür Emre Yıldırım

Can Yılmaz

Kerem Alışık

Ediz Hun

ARİF V 216 FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Arif v 216 filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.9 olarak belirlendi.