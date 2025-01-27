Yayınlanma: 27.01.2025 - 22:55

Güncelleme: 27.01.2025 - 22:55

Senaryosunu Rana Mamatlıoğlu ve Bekir Baran Sıtkı'nın kaleme aldığı, Çağrı Bayrak'ın yönetmen koltuğunda oturduğu Başka Bir Gün dizisi kısa süre sonra izleyicisi ile buluşacak. Dizinin konusu ve oyuncuları ise merak edildi. Peki, Başka Bir Gün dizisinin konusu ne, oyuncuları kim? Başka Bir Gün dizisi nerede ve ne zaman yayımlanacak?

BAŞKA BİR GÜN DİZİSİNİN KONUSU NE?

Çocuklarına bakmak için mesleği olan avukatlığa ara veren Nehir'in, kocası Serdar ile mutlu giden evliliğinde bir gün Serdar'ın ortadan kaybolmasıyla gelişen olayları konu alan diziden ikinci tanıtım paylaşıldı. Yayınlanan tanıtımda Serdar'ın ansızın ortadan kaybolmasının şokunu yaşayan Nehir ile Serdar'ın ailesinin gergin anları dikkat çekerken ikilinin kızları olan Deniz'in şahit olduğu telefon konuşması ise hikayenin içeriğine dair merakı artırıyor.

BAŞKA BİR GÜN DİZİSİNİN OYUNCULARI KİM?

Kadrosunda Ezgi Mola, Salih Bademci, Berkay Ateş, Şükran Ovalı, Onur Bilge, Elçin Afacan, Melisa Doğu, Özlem Öçalmaz, Ezgi Çelik, Merve Ateş ile usta oyuncular Nur Sürer, Avni Yalçın ve Meral Çetinkaya gibi önemli isimleri buluşturuyor.

BAŞKA BİR GÜN DİZİSİ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Başka Bir Gün dizisi 30 Ocak Perşembe akşamı ilk bölümüyle seyircisiyle buluşacak.

BAŞKA BİR GÜN DİZİSİ HANGİ KANALDA YAYIMLANACAK?

Başka Bir Gün dizisi atv ekranlarında izleyicisi ile buluşacak.