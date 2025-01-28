Yayınlanma: 28.01.2025 - 18:08

Güncelleme: 28.01.2025 - 18:08

Şirinler filminin yönetmen koltuğunda Raja Gosnell oturuyor. Filmin senaristliğini Raja Gosnell ve Neil Patrick Harris üstleniyor. Peki, Şirinler filminin konusu ne? Şirinler filminin oyuncuları kim?

ŞİRİNLER FİLMİNİN KONUSU NE?

Kötü büyücü Gargamel, Şirinler'i köylerinden kovar ve Şirinler, büyülü bir kapıdan geçerek kendilerini bizim dünyamızda; New York Central Park'ın ortasında bulurlar. Üç elma yüksekliğinde olan Şirinler, Big Apple (Büyük Elma) olarak da bilinen New York Şehrinde sıkışıp kalırlar. Şirinler'in, Gargamel onları bulmadan köylerine dönmenin bir yolunu bulmaları gerekmektedir. Şirinler, 1958 yılında, Belçikalı sanatçı Pierre "Peyo" Culliford bir çizgi roman dergisi için yaratıldı. Orijinal adıyla "Schtroumpfs" bir anda popüler olarak dergiye mektup yağmasına yol açtı. Sonraki elli yıl boyunca bir fenomen haline gelerek çizgi romanlarda, kitaplarda, çizgi dizilerde, filmlerde, video oyunlarında, televizyon programlarında ve 300 milyon adetten fazla satılan figürlerde hayat buldu. Şirinlerle büyüyen çocukların şimdi birer ebeveyn olması ve çocuklarını Şirinlerle tanıştırması sayesinde, bu sevimli karakterlerin cazibesi nesilden nesile aktarıldı.

ŞİRİNLER FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Neil Patrick Harris

Sofia Vergara

Jayma Mays

ŞİRİNLER FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Şirinler filminin IMDb puanı 10 üzerinden 4.5 olarak belirlendi.