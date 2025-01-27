Bir Zamanlar İstanbul dizisinin konusu ne, oyuncuları kim? Bir Zamanlar İstanbul dizisi ne zaman ve nerede yayımlanacak?

Bir Zamanlar İstanbul dizisinin konusu ve oyuncuları merak edildi. Peki, Bir Zamanlar İstanbul dizisinin konusu ne, oyuncuları kim? Bir Zamanlar İstanbul dizisi ne zaman ve nerede yayımlanacak?

Bir Zamanlar İstanbul dizisinin konusu ne, oyuncuları kim? Bir Zamanlar İstanbul dizisi ne zaman ve nerede yayımlanacak?
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.01.2025 - 23:03

Yönetmenliğini Metin Günay'ın üstlendiği Bir Zamanlar İstanbul dizisi kısa süre sonra izleyicisi ile buluşacak. Dizinin konusu ve oyuncuları ise merak edildi. Peki, Bir Zamanlar İstanbul dizisinin konusu ne, oyuncuları kim? Bir Zamanlar İstanbul dizisi ne zaman ve nerede yayımlanacak?

BİR ZAMANLAR İSTANBUL DİZİSİNİN KONUSU NE?

Aynı üniversitede okuyan Ali ve Seher, bir münazara sırasında tanışır ve yolları kesişir. “Bir insanı suça iten toplum mudur, yoksa kendi seçimleri mi?” sorusu, onların hem düşünsel hem de duygusal bir bağ kurmasını sağlar. İkili, zalimlere karşı omuz omuza verdikleri mücadeleyle İstanbul’un suç dünyasını altüst eder.

BİR ZAMANLAR İSTANBUL DİZİSİNİN OYUNCULARI KİM?

Cihangir Ceyhan

Alina Boz

Hüseyin Avni Danyal

Didem Balçın

Şebnem Dönmez

Ümit Kantarcılar

Özge Özder

BİR ZAMANLAR İSTANBUL DİZİSİ NEREDE YAYIMLANACAK?

"Bir Zamanlar İstanbul" dizisi TRT1 ekranlarında yayımlanacak.

BİR ZAMANLAR İSTANBUL DİZİSİ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

"Bir Zamanlar İstanbul", 7 Şubat'ta izleyicisi ile buluşacak.


Etiketler: #Bir zamanlar İstanbul #konusu nedir? #alina boz #Cihangir Ceyhan

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