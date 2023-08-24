Arjantin filminin konusu ne? Arjantin filminin oyuncuları kim?
Arjantin (Arjantina) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Arjantin filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Arjantin filminin konusu ne? Arjantin filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Arjantin filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Carlos Saura üstleniyor. Peki, Arjantin filminin konusu ne? Arjantin filminin oyuncuları kim?
ARJANTİN FİLMİNİN KONUSU NE?
Belgesel yapım, şiirsel, sürükleyici ve dokunaklı geleneksel Arjantin müziğinin kalbini ve büyüleyici müzik mirasını izleyiciye aktararak aynı zamanda Arjantin'in en iyi müzisyenlerinin seslendirdiği unutulmaz şarkılarla müzik ziyafeti yaşatıyor.
ARJANTİN FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Marián Farías Gómez
Pedro Aznar
Juan Falú
Jairo
Luis Salinas
Gabo Ferro
Luciana Jury
Soledad Pastorutti
Oscar Palavecino
Mía Maestro
Iván González
Jaime Torres
Liliana Herrero
Horacio Lavandera
ARJANTİN FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Arjantin filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.6 olarak belirlendi.
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