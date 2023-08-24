Yayınlanma: 24.08.2023 - 13:24

Güncelleme: 24.08.2023 - 13:24

Arjantin filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Carlos Saura üstleniyor. Peki, Arjantin filminin konusu ne? Arjantin filminin oyuncuları kim?

ARJANTİN FİLMİNİN KONUSU NE?

Belgesel yapım, şiirsel, sürükleyici ve dokunaklı geleneksel Arjantin müziğinin kalbini ve büyüleyici müzik mirasını izleyiciye aktararak aynı zamanda Arjantin'in en iyi müzisyenlerinin seslendirdiği unutulmaz şarkılarla müzik ziyafeti yaşatıyor.

ARJANTİN FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Marián Farías Gómez

Pedro Aznar

Juan Falú

Jairo

Luis Salinas

Gabo Ferro

Luciana Jury

Soledad Pastorutti

Oscar Palavecino

Mía Maestro

Iván González

Jaime Torres

Liliana Herrero

Horacio Lavandera

ARJANTİN FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Arjantin filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.6 olarak belirlendi.