Kadın Kral filminin konusu ne? Kadın Kral filminin oyuncuları kim?
Kadın Kral (The Woman King) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Kadın Kral filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Kadın Kral filminin konusu ne? Kadın Kral filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Kadın Kral filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Gina Prince-Bythewood üstleniyor. Peki, Kadın Kral filminin konusu ne? Kadın Kral filminin oyuncuları kim?
KADIN KRAL FİLMİNİN KONUSU NE?
1800’lerde Batı Afrika’nın en güçlü devletlerinden biri olan Dahomey Krallığı, tamamı kadınlardan oluşan Agojie askeri birliği tarafından korunmaktadır. Bu birlik Dahomey Krallığını, dünyanın şimdiye kadar gördüğü hiçbir şeye benzemeyen bir beceri ve şiddetle düşmanlarına karşı savunur. General Nanisca, yeni nesil askerleri eğitirken ve onları yaşam tarzlarını yok etmeye kararlı bir düşmana karşı savaşa hazırlar.
KADIN KRAL FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Viola Davis
Lashana Lynch
John Boyega
Thuso Mbedu
Hero Fiennes-Tiffin
Jordan Bolger
Sheila Atim
Jimmy Odukoya
Masali Baduza
Jayme Lawson
Adrienne Warren
Chioma Antoinette Umeala
Siyamthanda Makakane
Shaina West
Sivuyile Ngesi
Riaan Visman
Seputla Sebogodi
Angélique Kidjo
Wanda Banda
Lethabo Maboi
Daniel Hadebe
Kgomotso Moshia
Zozibini Tunzi
Makgotso M
Thando Dlomo
Zeaf Ejama
Julius Tennon
Pumla Ndlazi
Bonko Khoza
Sne Mbatha
Boitumelo Makgalemele
Bongo Mbutuma
Kwanda Tim Dlamini
Nhlanhla Mkhwanaz
Didi Ledwaba
Chumani Pan
KADIN KRAL FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Kadın Kral filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.9 olarak belirlendi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Prigojin'i taşıyan uçak düştü!
- Erdoğan'dan gece yarısı atama kararları
- Malatya'da korkutan deprem!
- O düzenlemenin perde arkası!
- Uçak kazasında hayatını kaybeden Prigojin kimdir?
- Hakaretler ve beddualar yağdırdı!
- Merkez Bankası'ndan şahin faiz artışı!
- Herkese çifte vatandaşlık
- Akşener hakkında 7 yıl sonra karar
- AFAD duyurdu: Ağrı'da deprem