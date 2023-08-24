Yayınlanma: 24.08.2023 - 13:17

Güncelleme: 24.08.2023 - 13:18

Kadın Kral filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Gina Prince-Bythewood üstleniyor. Peki, Kadın Kral filminin konusu ne? Kadın Kral filminin oyuncuları kim?

KADIN KRAL FİLMİNİN KONUSU NE?

1800’lerde Batı Afrika’nın en güçlü devletlerinden biri olan Dahomey Krallığı, tamamı kadınlardan oluşan Agojie askeri birliği tarafından korunmaktadır. Bu birlik Dahomey Krallığını, dünyanın şimdiye kadar gördüğü hiçbir şeye benzemeyen bir beceri ve şiddetle düşmanlarına karşı savunur. General Nanisca, yeni nesil askerleri eğitirken ve onları yaşam tarzlarını yok etmeye kararlı bir düşmana karşı savaşa hazırlar.

KADIN KRAL FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Viola Davis

Lashana Lynch

John Boyega

Thuso Mbedu

Hero Fiennes-Tiffin

Jordan Bolger

Sheila Atim

Jimmy Odukoya

Masali Baduza

Jayme Lawson

Adrienne Warren

Chioma Antoinette Umeala

Siyamthanda Makakane

Shaina West

Sivuyile Ngesi

Riaan Visman

Seputla Sebogodi

Angélique Kidjo

Wanda Banda

Lethabo Maboi

Daniel Hadebe

Kgomotso Moshia

Zozibini Tunzi

Makgotso M

Thando Dlomo

Zeaf Ejama

Julius Tennon

Pumla Ndlazi

Bonko Khoza

Sne Mbatha

Boitumelo Makgalemele

Bongo Mbutuma

Kwanda Tim Dlamini

Nhlanhla Mkhwanaz

Didi Ledwaba

Chumani Pan

KADIN KRAL FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Kadın Kral filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.9 olarak belirlendi.