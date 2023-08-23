Vahşetin Çağrısı filminin konusu ne? Vahşetin Çağrısı filminin oyuncuları kim?
Vahşetin Çağrısı filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Vahşetin Çağrısı filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Vahşetin Çağrısı filminin konusu ne? Vahşetin Çağrısı filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Vahşetin Çağrısı filminin yönetmen koltuğunda Chris Sanders oturuyor. Senaristliğini Michael Green üstleniyor. Peki, Vahşetin Çağrısı filminin konusu ne? Vahşetin Çağrısı filminin oyuncuları kim?
VAHŞETİN ÇAĞRISI FİLMİNİN KONUSU NE?
Jack London'ın eserinden uyarlanan macera filmi Vahşetin Çağrısı, Kaliforniya'da yaşadığı çiftlikten alınarak Yukon'un ağır hava koşullarında kızak köpeği yapılan Buck'ın yeni hayatına ayak uydurma çabasını konu alıyor.
VAHŞETİN ÇAĞRISI FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Harrison Ford
Omar Sy
Cara Gee
VAHŞETİN ÇAĞRISI FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Vahşetin Çağrısı filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.7 olarak belirlendi.
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