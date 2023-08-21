Kırılma Noktası filminin konusu ne? Kırılma Noktası oyuncuları kim?
Kırılma Noktası filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Kırılma Noktası filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Kırılma Noktası filminin konusu ne? Kırılma Noktası filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Kırılma Noktası (Point Break) filminin yönetmen koltuğunda Kathryn Bigelow oturuyor. Senaristliğini Rick King ve W. Peter Iliff üstleniyor. Peki, Kırılma Noktası filminin konusu ne? Kırılma Noktası oyuncuları kim?
KIRILMA NOKTASI FİLMİNİN KONUSU NE?
Eski Amerikan başkanlarının maskelerini giyerek Los Angeles'ta banka soymaya başlayan bir çete ortaya çıkmıştır. FBI, olayları derinlemesine araştırırken, şüpheliler listesine sörfçüler de girmiştir. Genç bir ajan olan Johnny'ye ise bu kişilerin arasına sızma görevi verilmiştir.
KIRILMA NOKTASI FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Keanu Reeves
Patrick Swayze
Gary Busey
John C. McGinley
Lori Petty
James Le Gros
Vincent Klyn
Daniel Beer
Anthony Kiedis
Chris Pedersen
Bojesse Christopher
John Philbin
Julian Reyes
Dave Olson
Christopher Pettiet
KIRILMA NOKTASI FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Kırılma Noktası filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.2 olarak belirlendi.
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