Yayınlanma: 21.08.2023 - 11:12

Güncelleme: 21.08.2023 - 11:12

Kırılma Noktası (Point Break) filminin yönetmen koltuğunda Kathryn Bigelow oturuyor. Senaristliğini Rick King ve W. Peter Iliff üstleniyor. Peki, Kırılma Noktası filminin konusu ne? Kırılma Noktası oyuncuları kim?

KIRILMA NOKTASI FİLMİNİN KONUSU NE?

Eski Amerikan başkanlarının maskelerini giyerek Los Angeles'ta banka soymaya başlayan bir çete ortaya çıkmıştır. FBI, olayları derinlemesine araştırırken, şüpheliler listesine sörfçüler de girmiştir. Genç bir ajan olan Johnny'ye ise bu kişilerin arasına sızma görevi verilmiştir.

KIRILMA NOKTASI FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Keanu Reeves

Patrick Swayze

Gary Busey

John C. McGinley

Lori Petty

James Le Gros

Vincent Klyn

Daniel Beer

Anthony Kiedis

Chris Pedersen

Bojesse Christopher

John Philbin

Julian Reyes

Dave Olson

Christopher Pettiet

KIRILMA NOKTASI FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Kırılma Noktası filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.2 olarak belirlendi.