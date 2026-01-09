Arka Sokaklar dizisinin bugün yeni bölümü var mı? Arka Sokaklar dizisinin son bölümünde ne oldu?

Arka Sokaklar dizisi yeni bölümü ile ekranlardaki yerini alacak. Arka Sokaklar dizisinin yeni bölümü merak ediliyor. Peki, Arka Sokaklar dizisinin yeni bölümü ne zaman? Arka Sokaklar dizisinin son bölümünde ne oldu?

ARKA SOKAKLAR DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜNDE NE OLACAK?

Adem’in villasında gizli görevde olan Şule’yi tehlikeli anlar beklemektedir. Adem içerdeki köstebeği fark etmiştir. Pınar oğlu Efe’ye kavuştuğu için çok mutludur. Ama ona yapılan ağır bir suçlamayla sarsılacaktır.

Ali, Cevher’in elindedir ve bütün ekip onu bulmaya çalışmaktadır. Diğer yandan Cevher Adem’in ona verdiği uluslararası görevi yerine getirmektedir. Merve ise telefonuna aniden gelen mesajlar ile şoka uğrar. Bu mesajlar Merve’yi çıkmaz bir yola sürükleyecektir.

ARKA SOKAKLAR DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Arka Sokaklar dizisinin 734. bölümü 9 Ocak akşamı Kanal D ekranlarında yayımlanacak.