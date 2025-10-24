Arka Sokaklar dizisi 724. bölümü ile ekranlardaki yerini aldı. Arka Sokaklar dizisinin yeni bölümünün ne zaman yayımlanacağı merak ediliyor. Peki, Arka Sokaklar dizisinin son bölümünde ne oldu? Arka Sokaklar dizisinin yeni bölümü ne zaman?

ARKA SOKAKLAR DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Kudret Sude'nin kaçırılmasında Barış'ın parmağı olduğunu düşünür. Merve ise gerçeği kanıtlamaya kararlıdır. Hüsnü kendisini vuran Ali ile hesaplaşmak isteyecektir. Barış ve Merve birbirlerini daha yakından tanır. Ama bir yandan Sude başını sürekli derde sokmaktadır. Cevher'in ise ekip için yeni bir planı vardır.

ARKA SOKAKLAR DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Arka Sokaklar dizisinin 724. bölümü 24 Ekim Cuma akşamı Kanal D ekranlarında yayımlanacak.