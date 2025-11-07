Arka Sokaklar dizisi yeni bölümü ile ekranlardaki yerini aldı. Arka Sokaklar dizisinin yeni bölümü merak ediliyor. Peki, Arka Sokaklar dizisinin yeni bölümü ne zaman? Arka Sokaklar dizisinin son bölümünde ne oldu?

ARKA SOKAKLAR DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Ali Cevher’in elinden kurtulur. Cevher yanına sadık adamı genç Balaban’ı alarak peşine düşer. Barış ekipte kalıp kalmama konusunda kararını vermiştir ve bunu Rıza’yla konuşur. Ali için endişelenen Pınar çocukları da alarak İstanbul’a gelir. Ancak Ali’nin beklenmedik hamlesi tüm ekibi teyakkuza geçirecektir.

ARKA SOKAKLAR DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Arka Sokaklar dizisinin yeni bölümü 7 Kasım Cuma akşamı Kanal D ekranlarında yayımlanacak.