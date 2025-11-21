Arka Sokaklar dizisi yeni bölümü ile ekranlardaki yerini aldı. Arka Sokaklar dizisinin yeni bölümü merak ediliyor. Peki, Arka Sokaklar dizisinin yeni bölümü ne zaman? Arka Sokaklar dizisinin son bölümünde ne oldu?

ARKA SOKAKLAR DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Herkes heyecanla polislerin içinde olduğu minibüsün tahliye edilmesini beklemektedir. Ali’nin Pınarla iletişim kurması Yağız’ı rahatsız eder. Diğer yandan Ali’nin yeni doktoru Yeliz tedaviyi sürdürmektedir.

Sude’nin sırra kadem basması Barış’ı endişelendirmiştir. Merve ise bu durumdan sıkılmaya başlar. Rami hapisten çıkmıştır. Cevher ve manevi oğlu Balaban onun peşine düşer…

ARKA SOKAKLAR DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Arka Sokaklar dizisinin yeni bölümü 21 Kasım akşamı Kanal D ekranlarında yayımlanacak.