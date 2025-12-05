Arka Sokaklar dizisi yeni bölümü ile ekranlardaki yerini aldı. Arka Sokaklar dizisinin yeni bölümü merak ediliyor. Peki, Arka Sokaklar dizisinin yeni bölümü ne zaman? Arka Sokaklar dizisinin son bölümünde ne oldu?

ARKA SOKAKLAR DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Tunç vurulmasının ardından tedaviye alınır. Artık eskisi gibi yürüyemeyecektir. Tunç’a bu haberi vermek Mesut’a düşer. Ali kendini toparlayana kadar Polis evinde kalacaktır. Tek gayesi çocuklarını görmektir. Bu arada psikopat seri katil Kartal emniyeti peşine takar. Hayattan öcünü almaya çalışmaktadır. Eski kurt Adem Ağa mafya dünyasında sözü geçen bir şahsiyettir. Cevherle uyuşturucu işinde ortaklık yapmaya başlayacaktır. Cevher dosyasının bir türlü kapanamaması gözleri Ali’ye yöneltir. Ona göre Cevher’i tuzaklamanın başka bir yolu vardır.

ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Arka Sokaklar dizisinin yeni bölümü 5 Aralık akşamı Kanal D ekranlarında yayımlanacak.