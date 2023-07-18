Oflu Hocanın Şifresi 2 filmi konusu nedir, nerede çekildi? Oflu Hocanın Şifresi 2 filmi oyuncuları kimler?

Yayınlanma: 18.07.2023 - 10:50

Güncelleme: 18.07.2023 - 10:50

Oflu Hoca'nın Şifresi 2 2016 yapımı, komedi türündeki devam filmidir. Adem Kılıç'ın yönetmenliğini yaptığı filmin senaryosu Zeynep Kaya ve Uğur Kandemir Arpacı tarafından yazıldı. Film Türkiye'de 13 Mayıs 2016 tarihinde vizyona girdi. Peki, Oflu Hocanın Şifresi 2 filmi konusu nedir? Oflu Hocanın Şifresi 2 filmi oyuncuları kimler? Oflu Hocanın Şifresi 2 filmi nerede çekildi? İşte ayrıntılar...

OFLU HOCANIN ŞİFRESİ 2 FİLMİ KONUSU NEDİR?

Ahmet, başkanlığı kaptırdığı için hala Oflu'ya çok kızgındır. Oflu Hoca yüzünden hem itibarını hem parasını kaybetmiştir. Tekrar başkan olmanın yollarını ararken zengin müteahhit İdris, oğlu Şaban'a Nur'u ister. Ahmet kendini kurtarmak için hemen kabul eder. Durumu öğrenen Kadir ve Oflu Nur'u kaçırmaya karar verirler. Nur'u kaçırırken yanlışlıkla Ahmet'in halasını kaçırırlar. Hala, Ali Osman'a evvelden beri aşıktır, onunla evlenmek ister. Ama Ali Osman bu durumu istememektedir. Hala, Ali Osman'ı ikna ederse Arsin'deki arsaları Ahmet'in üstüne yapacağını söyler. Teklifi duyan Ahmet hemen çark eder, Oflu'ya babasını bu evliliğe ikna ederse Nur'u Kadir'e vereceğini söyler. Ama aklında başka bir plan vardır. Nikah hazırlıkları başlar. Ahmet'in keyfi yerindedir. Önce Emine halayla Ali Osman'ın nikahını kıydıracak sıra Kadir ve Nur'un nikahına geldiğinde nikah kıyılmadan duruma el koyacaktır. Niyeti Nur'u Şaban'la evlendirmektir. Ama planı ters teper, Ali Osman ve Oflu Ahmet'in hinlik peşinde olduğunu anlamış, ona oyun oynamışlardır.

OFLU HOCANIN ŞİFRESİ 2 FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Çetin Altay - Oflu Hoca

Ahmet Varlı - Müteahhit Ahmet

Köksal Engür - Ali Osman

Başak Daşman - Ümmiye

Nihan Büyükağaç - Asiye

Mehtap Bayri - Meryem

Eser Eyüboğlu - Kadir

Cem Atik - Muhabir

İsrafil Köse - Manav

Buket Dereoğlu - Moderatör

Ayşegül Günay - Şehriye

Seymen Aydın

Furuzan Asena Ongun

Yusuf Güney - (konuk oyuncu)

OFLU HOCANIN ŞİFRESİ 2 FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Oflu Hoca'nın Şifresi 2 filminin çekimleri Trabzon'da gerçekleştirildi.

OFLU HOCANIN ŞİFRESİ 2 FİLMİ IMDb PUANI KAÇTIR?

Oflu Hoca'nın Şifresi 2 filminin IMDb puanı 10 üzerinden 3.7 olarak belirlendi.