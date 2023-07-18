Oflu Hocanın Şifresi 2 filmi konusu nedir, nerede çekildi? Oflu Hocanın Şifresi 2 filmi oyuncuları kimler?
Oflu Hocanın Şifresi 2 filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Oflu Hocanın Şifresi 2 filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Oflu Hocanın Şifresi 2 filmi konusu nedir? Oflu Hocanın Şifresi 2 filmi oyuncuları kimler? Oflu Hocanın Şifresi 2 filmi nerede çekildi?
Oflu Hoca'nın Şifresi 2 2016 yapımı, komedi türündeki devam filmidir. Adem Kılıç'ın yönetmenliğini yaptığı filmin senaryosu Zeynep Kaya ve Uğur Kandemir Arpacı tarafından yazıldı. Film Türkiye'de 13 Mayıs 2016 tarihinde vizyona girdi. Peki, Oflu Hocanın Şifresi 2 filmi konusu nedir? Oflu Hocanın Şifresi 2 filmi oyuncuları kimler? Oflu Hocanın Şifresi 2 filmi nerede çekildi? İşte ayrıntılar...
OFLU HOCANIN ŞİFRESİ 2 FİLMİ KONUSU NEDİR?
Ahmet, başkanlığı kaptırdığı için hala Oflu'ya çok kızgındır. Oflu Hoca yüzünden hem itibarını hem parasını kaybetmiştir. Tekrar başkan olmanın yollarını ararken zengin müteahhit İdris, oğlu Şaban'a Nur'u ister. Ahmet kendini kurtarmak için hemen kabul eder. Durumu öğrenen Kadir ve Oflu Nur'u kaçırmaya karar verirler. Nur'u kaçırırken yanlışlıkla Ahmet'in halasını kaçırırlar. Hala, Ali Osman'a evvelden beri aşıktır, onunla evlenmek ister. Ama Ali Osman bu durumu istememektedir. Hala, Ali Osman'ı ikna ederse Arsin'deki arsaları Ahmet'in üstüne yapacağını söyler. Teklifi duyan Ahmet hemen çark eder, Oflu'ya babasını bu evliliğe ikna ederse Nur'u Kadir'e vereceğini söyler. Ama aklında başka bir plan vardır. Nikah hazırlıkları başlar. Ahmet'in keyfi yerindedir. Önce Emine halayla Ali Osman'ın nikahını kıydıracak sıra Kadir ve Nur'un nikahına geldiğinde nikah kıyılmadan duruma el koyacaktır. Niyeti Nur'u Şaban'la evlendirmektir. Ama planı ters teper, Ali Osman ve Oflu Ahmet'in hinlik peşinde olduğunu anlamış, ona oyun oynamışlardır.
OFLU HOCANIN ŞİFRESİ 2 FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?
Çetin Altay - Oflu Hoca
Ahmet Varlı - Müteahhit Ahmet
Köksal Engür - Ali Osman
Başak Daşman - Ümmiye
Nihan Büyükağaç - Asiye
Mehtap Bayri - Meryem
Eser Eyüboğlu - Kadir
Cem Atik - Muhabir
İsrafil Köse - Manav
Buket Dereoğlu - Moderatör
Ayşegül Günay - Şehriye
Seymen Aydın
Furuzan Asena Ongun
Yusuf Güney - (konuk oyuncu)
OFLU HOCANIN ŞİFRESİ 2 FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?
Oflu Hoca'nın Şifresi 2 filminin çekimleri Trabzon'da gerçekleştirildi.
OFLU HOCANIN ŞİFRESİ 2 FİLMİ IMDb PUANI KAÇTIR?
Oflu Hoca'nın Şifresi 2 filminin IMDb puanı 10 üzerinden 3.7 olarak belirlendi.
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