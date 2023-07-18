Cehennem Melekleri 3 filmi konusu nedir? Cehennem Melekleri 3 filmi oyuncuları kimler?
Cehennem Melekleri 3 filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Cehennem Melekleri 3 filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Cehennem Melekleri 3 filmi konusu nedir? Cehennem Melekleri 3 filmi oyuncuları kimler?
Cehennem Melekleri 3 (The Expendables 3), yönetmenlik koltuğunda Patrick Hughes olan, senaristliğini Creighton Rothenberger, Katrin Benedikt ve Sylvester Stallone'ın üstlendiği Amerikan aksiyon filmidir. 2012 yılında vizyona giren Cehennem Melekleri 3 filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Cehennem Melekleri 3 filmi konusu nedir? Cehennem Melekleri 3 filmi oyuncuları kimler? Cehennem Melekleri 3 filmi nerede çekildi? İşte ayrıntılar...
CEHENNEM MELEKLERİ 3 FİLMİNİN KONUSU NEDİR?
Daha önce bir kere ölümden kıl payı kurtulan Stonebanks, şu anda Cehennem Melekleri'ni sonlandırmanın amacı içindedir ama Barney'in de buna karşı başka planları vardır. Takımına daha hızlı, genç ve teknoloji meraklısı kişileri katarak onunla mücadeleye girmeye karar verir. Son görev, Cehennem Melekleri’nin en kişisel savaşını klasik - eski tarz ile yüksek teknoloji uzmanlığı arasında geçen bir çarpışmaya dönüştürecektir.
CEHENNEM MELEKLERİ 3 FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?
Sylvester Stallone - Barney Ross
Jason Statham - Lee Christmas
Antonio Banderas - Galgo
Jet Li - Yin Yang
Dolph Lundgren - Gunner Jensen
Mel Gibson - Conrad Stonebanks
Harrison Ford - Max Drummer
Arnold Schwarzenegger - Trench Mauser
Kelsey Grammer - Bonaparte
Terry Crews - Hale Caesar
Randy Couture - Toll Road
Kellan Lutz - John Smilee
Ronda Rousey - Luna
Sarai Givaty - Camilla
Charisma Carpenter - Lacy
Victor Ortiz - Mars
Glen Powell - Thorn
Robert Davi - Goran Vogner
CEHENNEM MELEKLERİ 3 FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?
Filmin çekimleri 2013 Ağustos'unda başlayıp Ekim'de sona erdi ve Bulgaristan'daki NU Boyana Films stüdyolarında gerçekleştirildi.
CEHENNEM MELEKLERİ 3 FİLMİ IMDb PUANI KAÇTIR?
Cehennem Melekleri 3 filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.1 olarak belirlenmiştir.
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