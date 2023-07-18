Yayınlanma: 18.07.2023 - 11:17

Güncelleme: 18.07.2023 - 11:17

Cehennem Melekleri 3 (The Expendables 3), yönetmenlik koltuğunda Patrick Hughes olan, senaristliğini Creighton Rothenberger, Katrin Benedikt ve Sylvester Stallone'ın üstlendiği Amerikan aksiyon filmidir. 2012 yılında vizyona giren Cehennem Melekleri 3 filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Cehennem Melekleri 3 filmi konusu nedir? Cehennem Melekleri 3 filmi oyuncuları kimler? Cehennem Melekleri 3 filmi nerede çekildi? İşte ayrıntılar...

CEHENNEM MELEKLERİ 3 FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Daha önce bir kere ölümden kıl payı kurtulan Stonebanks, şu anda Cehennem Melekleri'ni sonlandırmanın amacı içindedir ama Barney'in de buna karşı başka planları vardır. Takımına daha hızlı, genç ve teknoloji meraklısı kişileri katarak onunla mücadeleye girmeye karar verir. Son görev, Cehennem Melekleri’nin en kişisel savaşını klasik - eski tarz ile yüksek teknoloji uzmanlığı arasında geçen bir çarpışmaya dönüştürecektir.

CEHENNEM MELEKLERİ 3 FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Sylvester Stallone - Barney Ross

Jason Statham - Lee Christmas

Antonio Banderas - Galgo

Jet Li - Yin Yang

Dolph Lundgren - Gunner Jensen

Mel Gibson - Conrad Stonebanks

Harrison Ford - Max Drummer

Arnold Schwarzenegger - Trench Mauser

Kelsey Grammer - Bonaparte

Terry Crews - Hale Caesar

Randy Couture - Toll Road

Kellan Lutz - John Smilee

Ronda Rousey - Luna

Sarai Givaty - Camilla

Charisma Carpenter - Lacy

Victor Ortiz - Mars

Glen Powell - Thorn

Robert Davi - Goran Vogner

CEHENNEM MELEKLERİ 3 FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Filmin çekimleri 2013 Ağustos'unda başlayıp Ekim'de sona erdi ve Bulgaristan'daki NU Boyana Films stüdyolarında gerçekleştirildi.

CEHENNEM MELEKLERİ 3 FİLMİ IMDb PUANI KAÇTIR?

Cehennem Melekleri 3 filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.1 olarak belirlenmiştir.