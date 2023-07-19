Yayınlanma: 19.07.2023 - 11:35

Güncelleme: 19.07.2023 - 11:35

Oflu Hoca Trakya'da filminin yönetmen koltuğunda Adem Kılıç ve Serkan Karaarslan otururken filmin senaryosunu Ferhat Ergün kaleme aldı. Peki, Oflu Hoca Trakya'da filmi konusu nedir? Oflu Hoca Trakya'da filmi nerede çekildi, oyuncuları kimler? İşte ayrıntılar...

OFLU HOCA TRAKYA'DA FİLMİ KONUSU NEDİR?

Doğanspor futbol kulübünün başkanlığını yapan Oflu Hoca, yeni transfer peşindedir. Genç yetenek Hayati’yi gözüne kestiren Oflu Hoca, onu transfer etmek için Lüleburgaz’a gider. Bu sırada Lüleburgaz’da hapishanede yatan Haspi adındaki bir adam tahliye olur. Haspi, tamamen farklı karakterde biri olsa da Oflu Hoca’ya ikizi kadar benzemektedir. Haspi’nin hapisten çıkması Oflu Hoca’nın Lüleburgaz’daki günlerini kabusa çevirir.

OFLU HOCA TRAKYA'DA FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Çetin Altay

Gökhan Yıkılkan

Gülhan Tekin

Bilal Çatalçekiç

Seymen Aydın

Ececan Gümenci

Buket Dereoğlu

Bahtiyar Engin

Hidayet Erdinç

Hülya Aydın

OFLU HOCA TRAKYA'DA FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Oflu Hoca Trakya’da filmi Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde çekildi.