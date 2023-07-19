Oflu Hoca Trakya'da filmi konusu nedir? Oflu Hoca Trakya'da filmi nerede çekildi, oyuncuları kimler?
Oflu Hoca Trakya'da filmi televizyon ekranlarında izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Filmseverler, Oflu Hoca Trakya'da filminin konusu, nerede çekildiği ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Oflu Hoca Trakya'da filmi konusu nedir? Oflu Hoca Trakya'da filmi nerede çekildi, oyuncuları kimler?
Oflu Hoca Trakya'da filminin yönetmen koltuğunda Adem Kılıç ve Serkan Karaarslan otururken filmin senaryosunu Ferhat Ergün kaleme aldı. Peki, Oflu Hoca Trakya'da filmi konusu nedir? Oflu Hoca Trakya'da filmi nerede çekildi, oyuncuları kimler? İşte ayrıntılar...
OFLU HOCA TRAKYA'DA FİLMİ KONUSU NEDİR?
Doğanspor futbol kulübünün başkanlığını yapan Oflu Hoca, yeni transfer peşindedir. Genç yetenek Hayati’yi gözüne kestiren Oflu Hoca, onu transfer etmek için Lüleburgaz’a gider. Bu sırada Lüleburgaz’da hapishanede yatan Haspi adındaki bir adam tahliye olur. Haspi, tamamen farklı karakterde biri olsa da Oflu Hoca’ya ikizi kadar benzemektedir. Haspi’nin hapisten çıkması Oflu Hoca’nın Lüleburgaz’daki günlerini kabusa çevirir.
OFLU HOCA TRAKYA'DA FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?
Çetin Altay
Gökhan Yıkılkan
Gülhan Tekin
Bilal Çatalçekiç
Seymen Aydın
Ececan Gümenci
Buket Dereoğlu
Bahtiyar Engin
Hidayet Erdinç
Hülya Aydın
OFLU HOCA TRAKYA'DA FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?
Oflu Hoca Trakya’da filmi Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde çekildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Hem bağışıklığa hem beyne iyi geliyor
- Sedat Peker’den çarpıcı paylaşım
- Sırbistan'dan Türkiye'ye sert mesajlar
- Fulya Öztürk’ten eleştirilere yanıt
- Ahmet Kural dünyaevine girdi! İşte düğünden kareler
- İki vergide daha yüksek oranlı artış bekleniyor!
- İşte faiz, enflasyon ve büyüme anketi
- Merdan Yanardağ hakim karşısına çıktı
- 15 yıllık kiracısını gözünü kırpamadan öldürdü!
- Ligden düşecek takım sayısı belli oldu!