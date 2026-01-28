Arşiv filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Gavin Rothery üstleniyor. Peki, Arşiv filminin konusu ne? Arşiv filminin oyuncuları kim?

ARŞİV FİLMİNİN KONUSU NE?

Yıl 2038, Kyoto yakınlarında bir dağda, kod adı “Bahçe” olan gizli bir tesiste yapay zeka üzerine çalışan George, insan yerine geçebilecek bir android robot prototipi geliştirmektedir. Oldukça hassas olan buluşunun son aşaması aynı zamanda en tehlikelisi haline gelir. Çünkü George’un herkesten gizlediği büyük sırrı; ölen eşi Jules ile yeniden buluşma hayali gerçek olmak üzeredir.

ARŞİV FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Theo James

Stacy Martin

Rhona Mitra

Peter Ferdinando

Toby Jones

ARŞİV FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Arşiv filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.4 olarak belirlendi.