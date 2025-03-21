Yayınlanma: 21.03.2025 - 17:19

Güncelleme: 21.03.2025 - 17:19

Aşık filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Bilal Babaoğlu üstleniyor. Peki, Aşık filminin konusu ne? Aşık filminin oyuncuları kim?

AŞIK FİLMİNİN KONUSU NE?

Filmde ünlü halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu'nun (1894-1973) hayatı beyazperdeye taşınıyor. Filmde Aşık Veysel'in torunu Yeliz Şatıroğlu da rol alıyor. Aşık Veysel'in hayatından esinlenerek kaleme alınan Aşık adlı film, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca hem senaryo hem de yapım desteğine layık görülmüştü.

AŞIK FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Meltem Miraloğlu

Uğur Aslan

Yeliz Şatıroğlu

Emirhan Kartal

AŞIK FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Aşık filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.2 olarak belirlendi.