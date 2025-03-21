Pamuk Prenses filminin konusu ne? Pamuk Prenses filminin oyuncuları kim?

Pamuk Prenses (Snow White) filmi izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Pamuk Prenses filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Pamuk Prenses filminin konusu ne? Pamuk Prenses filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

Pamuk Prenses filminin konusu ne? Pamuk Prenses filminin oyuncuları kim?
Abone Ol google-news
Haber Merkezi
Yayınlanma: 21.03.2025 - 00:03

Pamuk Prenses filminin yönetmen koltuğunda Marc Webb oturuyor. Filmin senaristliğini Erin Cressida Wilson üstleniyor. Peki, Pamuk Prenses filminin konusu ne? Pamuk Prenses filminin oyuncuları kim? 

PAMUK PRENSES FİLMİNİN KONUSU NE?

Grimm Kardeşler'in ünlü masalının uyarlaması olan Pamuk Prenses, üvey annesi olan kötü kalpli kraliçeye karşı yedi cüceyle birlikte mücadele veren Pamuk Prenses'in hikâyesini anlatıyor.

PAMUK PRENSES FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Rachel Zegler

Gal Gadot

Andrew Burnap

Ansu Kabia

George Appleby

Colin Michael Carmichael


Etiketler: #konusu nedir? #pamuk prenses

İlgili Haberler

Pelikan Dosyası filminin konusu ne? Pelikan Dosyası filminin oyuncuları kim?

Pelikan Dosyası filminin konusu ne? Pelikan Dosyası filminin oyuncuları kim?
Kıyamet Teorisi filminin konusu ne? Kıyamet Teorisi filminin oyuncuları kim?

Kıyamet Teorisi filminin konusu ne? Kıyamet Teorisi filminin oyuncuları kim?
Deliha filminin konusu ne? Deliha filminin oyuncuları kim?

Deliha filminin konusu ne? Deliha filminin oyuncuları kim?
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler