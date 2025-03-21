Pamuk Prenses filminin konusu ne? Pamuk Prenses filminin oyuncuları kim?
Pamuk Prenses (Snow White) filmi izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Pamuk Prenses filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Pamuk Prenses filminin konusu ne? Pamuk Prenses filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Pamuk Prenses filminin yönetmen koltuğunda Marc Webb oturuyor. Filmin senaristliğini Erin Cressida Wilson üstleniyor. Peki, Pamuk Prenses filminin konusu ne? Pamuk Prenses filminin oyuncuları kim?
PAMUK PRENSES FİLMİNİN KONUSU NE?
Grimm Kardeşler'in ünlü masalının uyarlaması olan Pamuk Prenses, üvey annesi olan kötü kalpli kraliçeye karşı yedi cüceyle birlikte mücadele veren Pamuk Prenses'in hikâyesini anlatıyor.
PAMUK PRENSES FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Rachel Zegler
Gal Gadot
Andrew Burnap
Ansu Kabia
George Appleby
Colin Michael Carmichael
Etiketler: #konusu nedir? #pamuk prenses
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