Yayınlanma: 21.03.2025 - 00:03

Güncelleme: 21.03.2025 - 00:03

Pamuk Prenses filminin yönetmen koltuğunda Marc Webb oturuyor. Filmin senaristliğini Erin Cressida Wilson üstleniyor. Peki, Pamuk Prenses filminin konusu ne? Pamuk Prenses filminin oyuncuları kim?

PAMUK PRENSES FİLMİNİN KONUSU NE?

Grimm Kardeşler'in ünlü masalının uyarlaması olan Pamuk Prenses, üvey annesi olan kötü kalpli kraliçeye karşı yedi cüceyle birlikte mücadele veren Pamuk Prenses'in hikâyesini anlatıyor.

PAMUK PRENSES FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Rachel Zegler

Gal Gadot

Andrew Burnap

Ansu Kabia

George Appleby

Colin Michael Carmichael