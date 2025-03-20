Yayınlanma: 20.03.2025 - 22:14

Güncelleme: 20.03.2025 - 22:14

Deliha filminin yönetmen koltuğunda Hakan Algül oturuyor. Filmin senaristliğini Gupse Özay üstleniyor. Peki, Deliha filminin konusu ne? Deliha filminin oyuncuları kim?

DELİHA FİLMİNİN KONUSU NE?

Deliha, hikayesinin merkezine saf, temiz kalpli ama bir o kadar da deli dolu olan Zeliha'yı alıyor. Zeliha, arkadaşlarıyla bir gün fal baktırmaya gidiyor ve hayatının aşkını çok yakında bulacağını duyunca hayatı tamamen bunun üzerine kurulu hale geliyor. Aynı gün mahallede bir fotoğrafçı dükkanı açılıyor. Oldukça yakışıklı olan Şirinceli Cemil ve kardeşi Cemal de dükkanın sahipleri.10 saniyede merdivenleri inerse hayatının aşkını bulabileceğine inanan ve mahallelinin diline "Deliha" diye düşen genç kadın, dükkana adeta dalıyor ve işler komik bir şekilde karışmaya başlıyor.

DELİHA FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Gupse Özay - Zeliha

Derya Alabora - Aysel

Cihan Ercan - Cemal

Barış Arduç - Cemil

Zeynep Çamcı - Havva

Hülya Duyar - Fatma

Cenk Durmazel - Fevzi

Korhan Herduran - Tayyar

Jeyan Tözüm - Rum Teyze

DELİHA FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Deliha filminin IMDb puanı 10 üzerinden 4.6 olarak belirlendi.