Yayınlanma: 20.03.2025 - 23:50

Güncelleme: 20.03.2025 - 23:50

Lee filminin yönetmen koltuğunda Ellen Kuras oturuyor. Filmin senaristliğini Liz Hannah üstleniyor. Peki, Lee filminin konusu ne? Lee filminin oyuncuları kim?

LEE FİLMİNİN KONUSU NE?

Lee Miller model olarak başladığı kariyerine, Vogue dergisi için İkinci Dünya Savaşı olaylarını kaydetmek üzere fotoğrafçı olarak devam eder.

LEE FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Kate Winslet

Andy Samberg

Alexander Skarsgård

Marion Cotillard

Andrea Riseborough

Noémie Merlant

Josh O'Connor

LEE FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Lee filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.9 olarak belirlendi.