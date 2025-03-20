Lee filminin konusu ne? Lee filminin oyuncuları kim?

Lee filmi izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Lee filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Lee filminin konusu ne? Lee filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

Lee filminin konusu ne? Lee filminin oyuncuları kim?
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 20.03.2025 - 23:50

Lee filminin yönetmen koltuğunda Ellen Kuras oturuyor. Filmin senaristliğini Liz Hannah üstleniyor. Peki, Lee filminin konusu ne? Lee filminin oyuncuları kim? 

LEE FİLMİNİN KONUSU NE?

Lee Miller model olarak başladığı kariyerine, Vogue dergisi için İkinci Dünya Savaşı olaylarını kaydetmek üzere fotoğrafçı olarak devam eder.

LEE FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Kate Winslet

Andy Samberg

Alexander Skarsgård

Marion Cotillard

Andrea Riseborough

Noémie Merlant

Josh O'Connor

LEE FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Lee filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.9 olarak belirlendi.


Etiketler: #konusu nedir? #Kate Winslet #Andy Samberg

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