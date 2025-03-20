Lee filminin konusu ne? Lee filminin oyuncuları kim?
Lee filmi izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Lee filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Lee filminin konusu ne? Lee filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Lee filminin yönetmen koltuğunda Ellen Kuras oturuyor. Filmin senaristliğini Liz Hannah üstleniyor. Peki, Lee filminin konusu ne? Lee filminin oyuncuları kim?
LEE FİLMİNİN KONUSU NE?
Lee Miller model olarak başladığı kariyerine, Vogue dergisi için İkinci Dünya Savaşı olaylarını kaydetmek üzere fotoğrafçı olarak devam eder.
LEE FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Kate Winslet
Andy Samberg
Alexander Skarsgård
Marion Cotillard
Andrea Riseborough
Noémie Merlant
Josh O'Connor
LEE FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Lee filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.9 olarak belirlendi.
Etiketler: #konusu nedir? #Kate Winslet #Andy Samberg
En Çok Okunan Haberler
-
- Erdoğan'dan 'İmamoğlu' gözaltısına 'rötarlı' yanıt
- Valilikten 'ön seçim'e yasak kararı!
- AKP'li isimden Erdoğan'a... 'Sen kendine darbe yaptın'
- Yayını terk etti: 'Herkese iyi akşamlar Nagehan hariç'
- İmamoğlu, Barolar Birliği Başkanı Sağkan ile görüştü
- 'Soruşturma' iddialarına yanıt verdi!
- İBB Başkanlığı görevi Nuri Aslan'a devredildi
- İmamoğlu'ndan Emniyet'e cazip teklif
- Kremlin'den İmamoğlu açıklaması
- Hukukçu Hüseyin Hatemi'den 'diploma' yanıtı