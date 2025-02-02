Yayınlanma: 02.02.2025 - 17:12

Güncelleme: 02.02.2025 - 17:12

Aşırıcılar filminin yönetmen koltuğuna Hiromasa Yonebayashi oturuyor. Filmin senaristliğini Hayao Miyazaki, Keiko Niwa üstleniyor. Peki, Aşırıcılar filminin konusu ne? Aşırıcılar filminin oyuncuları kim?

AŞIRICILAR FİLMİNİN KONUSU NE?

Yıl 2010, yer Tokyo. sadece 10 cm. boyunda olan Aşırıcılar adı verilen ve insanların evlerinin yer döşemelerinin altında yaşayan bir grup minik insandan biri olan 12 yaşındaki Sho, annesinin eskiden çocukluğunun geçtiği eve gelir. Fakat burada bir kedinin çalıların arkasındaki bir şeye saldırmasına tanık olur. Daha sonra bir karganın saldırısına uğrayan kedinin peşinden merakla giden Sho, bir Aşırıcı olan Arrietty ile tanışır. O gece, Arrietty’nin babası Pod küçük kızına nasıl şeker aşırdıklarını göstermek için onu döşemenin üstüne çıkarır. O sırada Arrietty, Sho’nun uyanık olduğunu fark edip elindeki küp şekeri düşürür. Sho her ne kadar korkmalarına gerek olmadığını söylese de, Pod yine de taşınmaları gerektiğine karar verir...

AŞIRICILAR FİLMİNİN SESLENDİRMENLERİ KİM?

Will Arnett

Frank Marshall

Amy Poehler

Geraldine McEwan

Carol Burnett

Mark Strong

Saoirse Ronan

Moises Arias

David Henrie

Bridgit Mendler

Olivia Colman

AŞIRICILAR FİLMİNİN KARAKTERLERİ KİM?

Sho - Ryunosuke Kamiki

Spud Spiller - Tatsuya Fujiwara

Arrietty Clock - Mirai Shida

Homily Clock - Shinobu Otake

Pod Clock - Tomokazu Miura

Haru - Kirin Kiki

Sadako Maki - Keiko Takeshita

Shawn - David Henrie

Spiller - Luke Allen-Gale

Additional Voices - Steve Alpert

Aunt Jessica - Gracie Moore

Hara - Carol Burnett

Pod - Mark Strong

Homily - Olivia Colman

Sadako - Phyllida Law

Exterminator - Peter Jason

AŞIRICILAR FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?

Aşırıcılar filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.6 olarak belirlendi.