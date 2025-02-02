Aşırıcılar filminin konusu ne? Aşırıcılar filminin oyuncuları kim?
Aşırıcılar (The Secret World of Arrietty) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Aşırıcılar filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Aşırıcılar filminin konusu ne? Aşırıcılar filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Aşırıcılar filminin yönetmen koltuğuna Hiromasa Yonebayashi oturuyor. Filmin senaristliğini Hayao Miyazaki, Keiko Niwa üstleniyor. Peki, Aşırıcılar filminin konusu ne? Aşırıcılar filminin oyuncuları kim?
AŞIRICILAR FİLMİNİN KONUSU NE?
Yıl 2010, yer Tokyo. sadece 10 cm. boyunda olan Aşırıcılar adı verilen ve insanların evlerinin yer döşemelerinin altında yaşayan bir grup minik insandan biri olan 12 yaşındaki Sho, annesinin eskiden çocukluğunun geçtiği eve gelir. Fakat burada bir kedinin çalıların arkasındaki bir şeye saldırmasına tanık olur. Daha sonra bir karganın saldırısına uğrayan kedinin peşinden merakla giden Sho, bir Aşırıcı olan Arrietty ile tanışır. O gece, Arrietty’nin babası Pod küçük kızına nasıl şeker aşırdıklarını göstermek için onu döşemenin üstüne çıkarır. O sırada Arrietty, Sho’nun uyanık olduğunu fark edip elindeki küp şekeri düşürür. Sho her ne kadar korkmalarına gerek olmadığını söylese de, Pod yine de taşınmaları gerektiğine karar verir...
AŞIRICILAR FİLMİNİN SESLENDİRMENLERİ KİM?
Will Arnett
Frank Marshall
Amy Poehler
Geraldine McEwan
Carol Burnett
Mark Strong
Saoirse Ronan
Moises Arias
David Henrie
Bridgit Mendler
Olivia Colman
AŞIRICILAR FİLMİNİN KARAKTERLERİ KİM?
Sho - Ryunosuke Kamiki
Spud Spiller - Tatsuya Fujiwara
Arrietty Clock - Mirai Shida
Homily Clock - Shinobu Otake
Pod Clock - Tomokazu Miura
Haru - Kirin Kiki
Sadako Maki - Keiko Takeshita
Shawn - David Henrie
Spiller - Luke Allen-Gale
Additional Voices - Steve Alpert
Aunt Jessica - Gracie Moore
Hara - Carol Burnett
Pod - Mark Strong
Homily - Olivia Colman
Sadako - Phyllida Law
Exterminator - Peter Jason
AŞIRICILAR FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?
Aşırıcılar filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.6 olarak belirlendi.
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