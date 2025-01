Yayınlanma: 30.01.2025 - 23:10

Güncelleme: 30.01.2025 - 23:10

The Brutalist filminin yönetmen koltuğuna Brady Corbet oturuyor. Filmin senaristliğini Brady Corbet, Mona Fastvold üstleniyor. Peki, The Brutalist filminin konusu ne? The Brutalist filminin oyuncuları kim?

THE BRUTALIST FİLMİNİN KONUSU NE?

Savaş sonrası Avrupa'dan kaçan vizyoner mimar László Toth, savaş sırasında değişen sınırlar ve rejimler nedeniyle bırakmak zorunda kaldığı hayatını, işini ve karısı Erzsébet ile evliliğini yeniden inşa etmek için Amerika'ya gelir. Yeni ve yabancı bir ülkede tek başına kalan László, Pennsylvania'ya yerleşir. Zengin ve önde gelen sanayici Harrison Lee Van Buren, inşaat konusundaki yeteneğinin farkındadır. Ancak güç ve mirasın ağır bir bedeli vardır...

THE BRUTALIST FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Adrien Brody

Felicity Jones

Guy Pearce

Joe Alwyn

Raffey Cassidy

Stacy Martin

Alessandro Nivola

Isaach De Bankolé

Ariane Labed

Michael Epp

Emma Laird

Jonathan Hyde

Peter Polycarpou