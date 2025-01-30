The Brutalist filminin konusu ne? The Brutalist filminin oyuncuları kim?
The Brutalist filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. The Brutalist filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, The Brutalist filminin konusu ne? The Brutalist filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
The Brutalist filminin yönetmen koltuğuna Brady Corbet oturuyor. Filmin senaristliğini Brady Corbet, Mona Fastvold üstleniyor. Peki, The Brutalist filminin konusu ne? The Brutalist filminin oyuncuları kim?
THE BRUTALIST FİLMİNİN KONUSU NE?
Savaş sonrası Avrupa'dan kaçan vizyoner mimar László Toth, savaş sırasında değişen sınırlar ve rejimler nedeniyle bırakmak zorunda kaldığı hayatını, işini ve karısı Erzsébet ile evliliğini yeniden inşa etmek için Amerika'ya gelir. Yeni ve yabancı bir ülkede tek başına kalan László, Pennsylvania'ya yerleşir. Zengin ve önde gelen sanayici Harrison Lee Van Buren, inşaat konusundaki yeteneğinin farkındadır. Ancak güç ve mirasın ağır bir bedeli vardır...
THE BRUTALIST FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Adrien Brody
Felicity Jones
Guy Pearce
Joe Alwyn
Raffey Cassidy
Stacy Martin
Alessandro Nivola
Isaach De Bankolé
Ariane Labed
Michael Epp
Emma Laird
Jonathan Hyde
Peter Polycarpou
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