Yayınlanma: 30.01.2025 - 23:47

Güncelleme: 30.01.2025 - 23:47

Dönüş filminin yönetmen koltuğuna Uberto Pasolini oturuyor. Filmin senaristliğini John Collee, Edward Bond ve Uberto Pasolini üstleniyor. Peki, Dönüş filminin konusu ne? Dönüş filminin oyuncuları kim?

DÖNÜŞ FİLMİNİN KONUSU NE?

Büyük Kral, Truva Savaşı’ndan dönmüştür ama o yokken krallığında çok şey değişmiştir. Sevgili karısı Penelope kendi evinde tutsaktır ve kral olabilmek için yarışan talipleri peşini hiç bırakmamıştır. Oğulları Telemakhos, onu engel olarak gören bu taliplerin karşısında ölümle yüz yüzedir. Odysseus da değişmiştir elbette, savaş onu çok yıpratmıştır, artık yıllar önceki güçlü savaşçı değildir, ancak kaybettiği her şeyi geri kazanmak için içindeki gücü yeniden bulmak zorundadır.

DÖNÜŞ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Ralph Fiennes

Juliette Binoche

Charlie Plummer

Marwan Kenzari

Claudio Santamaria

Ángela Molina

Roberto Serpi

Chris Corrigan

Maxim Gallozzi