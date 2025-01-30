Dönüş filminin konusu ne? Dönüş filminin oyuncuları kim?
Dönüş filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Dönüş filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Dönüş filminin konusu ne? Dönüş filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Dönüş filminin yönetmen koltuğuna Uberto Pasolini oturuyor. Filmin senaristliğini John Collee, Edward Bond ve Uberto Pasolini üstleniyor. Peki, Dönüş filminin konusu ne? Dönüş filminin oyuncuları kim?
DÖNÜŞ FİLMİNİN KONUSU NE?
Büyük Kral, Truva Savaşı’ndan dönmüştür ama o yokken krallığında çok şey değişmiştir. Sevgili karısı Penelope kendi evinde tutsaktır ve kral olabilmek için yarışan talipleri peşini hiç bırakmamıştır. Oğulları Telemakhos, onu engel olarak gören bu taliplerin karşısında ölümle yüz yüzedir. Odysseus da değişmiştir elbette, savaş onu çok yıpratmıştır, artık yıllar önceki güçlü savaşçı değildir, ancak kaybettiği her şeyi geri kazanmak için içindeki gücü yeniden bulmak zorundadır.
DÖNÜŞ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Ralph Fiennes
Juliette Binoche
Charlie Plummer
Marwan Kenzari
Claudio Santamaria
Ángela Molina
Roberto Serpi
Chris Corrigan
Maxim Gallozzi
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