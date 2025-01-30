Yayınlanma: 30.01.2025 - 21:39

Güncelleme: 30.01.2025 - 21:39

Uluç Bayraktar'ın yönetmenliğini üstlendiği "El Turco" dizisi izleyicisi ile buluşmaya hazırlanıyor. Dizinin senaryosunu Kerem Deren ve Çisil Hazal Tenim kaleme aldı. Dizinin konusu ve oyuncuları ise merak edildi. Peki, El Turco konusu ne, oyuncuları kim? El Turco dizisi nerede ve ne zaman yayımlanacak?

EL TURCO DİZİSİNİN KONUSU NE?

Can Yaman dizide, Osmanlı'nın 1683'te Viyana'yı fethetmek için düzenlediği sefer sırasında yaralanan ve sığındığı İtalyan Alpleri'ndeki Moena köyünde bir kahraman haline gelen Osmanlı yeniçerisi Hasan Balaban'ı canlandırıyor.

EL TURCO DİZİSİNİN OYUNCULARI KİM?

Yapımın oyuncu kadrosunda Can Yaman dışında Greta Ferro, Will Kemp, David Nykl, Kieran O'Reilly, Veronica Ferres, Madalena Aragao ile Haluk Piyes, Hüseyin Avni Danyal ve Armağan Oğuz yer alıyor.

EL TURCO DİZİSİ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

"El Turco", 21 Mart'ta izleyiciyle buluşacak.

EL TURCO DİZİSİ NEREDE YAYIMLANACAK?

Dizi, 21 Mart'tan itibaren Türkiye'de Gain, Brezilya'da Globoplay, Panama'da TVN, Honduras'ta Canal 11, Rusya'da IVI, Çek Cumhuriyeti ve Romanya'da Voyo'da eş zamanlı olarak izlenebilecek, Orta Doğu'da Starzplay, İtalya'da ise Mediaset platformunda daha sonra yayımlanacak.

EL TURCO DİZİSİ NEREDE ÇEKİLDİ?

El Turco dizisinin çekimleri Budapeşte'de gerçekleştirildi.

EL TURCO DİZİSİ UYARLAMA MI?

Yazar Orhan Yeniaras'ın "El Turco: II. Viyana Kuşatmasının Bilinmeyen Yönleri" isimli kitabından uyarlandı.

CAN YAMAN KİMDİR?

8 Kasım 1989 tarihinde İstanbul'da doğdu. İtalyan Lisesini birinci olarak bitiren Yaman, Yeditepe Üniversitesinin Hukuk Bölümünden 2012 yılında mezun oldu. Futbolcu ve teknik direktör Fuat Yaman'ın yeğenidir.

Can Yaman ilk olarak, Gülnur Gökçe'nin Porselen Düşler klibinde rol aldı. İlk televizyon deneyimini 2014 yılında, yönetmenliğini Türkan Derya'nın yaptığı, başrollerini Sinem Kobal ile paylaştığı, Star TV'de yayımlanan Gönül İşleri adlı dizide Bedir Kocadağ karakteri ile yaptı.

2015-2016 yılları arasında, yönetmenliğini Osman Sınav‘ın yaptığı, FOX'ta yayımlanan İnadına Aşk adlı dizide Yalın Aras karakterini canlandırdı. 2016-2017 yılları arasında TRT 1'de yayımlanan, başrollerini Yeliz Kuvancı ile paylaştığı, kadrosunda Cengiz Bozkurt, Altan Erkekli, Gül Onat, Bülent Şakrak, Mehtap Bayri, Deniz Oral ve Veysel Diker'in de yer aldığı Hangimiz Sevmedik adlı dizide Tarık Çam karakterini canlandırdı.

2017 yılında yönetmenliğini Çağrı Bayrak'ın yaptığı, başrollerini Özge Gürel ile paylaştığı, Star TV'de yayımlanan Dolunay adlı dizide Ferit Aslan karakterini canlandırdı. 2018-2019 yılları arasında Star TV'de yayımlanan, Çağrı Bayrak ve Aytaç Çiçek'in yönettiği, başrollerini Demet Özdemir ile paylaştığı Erkenci Kuş adlı dizide Can Divit karakterini canlandırdı. 2020 yılında FOX'ta yayımlanan, başrolü Özge Gürel ile paylaştığı, Deniz Yorulmazer'in yönettiği Bay Yanlış adlı dizide Özgür Atasoy karakterini canlandırdı.