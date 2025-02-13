Yayınlanma: 13.02.2025 - 14:40

Güncelleme: 13.02.2025 - 14:40

Aşk filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Spike Jonze üstleniyor. Joaquin Phoenix ve Scarlett Johansson'ı buluşturan film yeniden vizyona girecek. Peki, Aşk filminin konusu ne, oyuncuları kim? Aşk filmi ne zaman vizyona girdi? İşte ayrıntılar...

AŞK FİLMİNİN KONUSU NE?

Los Angeles'ta yakın gelecekte geçen "Her" başkaları için duygusal ve kişisel mektuplar yazarak hayatını kazanan komplike, romantik Theodore'un (Joaquin Phoenix) hikayesini anlatıyor. Uzun bir ilişki sonrası kalbi kırık Theodore'un ilgisini sezgisel ve kendi doğruları olan benzersiz bir mevcudiyete söz veren yeni gelişmiş bir işletim sistemi çeker. Kurulumunu yaparken anlayışlı, hassas ve şaşırtıcı şekilde komik şaşaalı kadın sesi "Samantha" (Scarlett Johansson) ile tanışmaktan çok memnun olur. Theodore'unkilerle birlikte Samantha'nın ihtiyaçları ve istekleri büyüdükçe arkadaşlıkları birbirlerine duydukları aşk olarak derinleşir.

AŞK FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Joaquin Phoenix

Scarlett Johansson

Amy Adams

Rooney Mara

Olivia Wilde

Chris Pratt

Portia Doubleday

AŞK FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?

Aşk filminin IMDb puanı 10 üzerinden 8 olarak belirlendi.

AŞK FİLMİ NE ZAMAN VİZYONA GİRDİ?

Aşk filmi ilk olarak 2013 yılında vizyona girdi.