Aşk, gerilim ve büyük yapımlar aynı ayda: Netflix Türkiye'nin Şubat takvimi belli oldu

Netflix Şubat 2026 programı belli oldu ve görünen o ki izleyicileri son derece hareketli bir ay bekliyor. Dramdan gerilime, romantik hikâyelerden belgesellere, çocuk ve aile yapımlarından büyük uyarlamalara kadar geniş bir içerik yelpazesi sunuluyor. İşte, Netflix kütüphanesine bu Şubat ayında eklenecek yapımlar...

NETFLIX DİZİLERİ

Masumiyet Müzesi

Tür: Dram

Yayın Tarihi: 13 Şubat 2026

Orhan Pamuk’un dünyaca ünlü romanından uyarlanan Masumiyet Müzesi, 1970’li yılların İstanbul’unda geçen tutkulu ve takıntılı bir aşk hikâyesini ekrana taşıyor. Zengin bir aileden gelen Kemal ile uzak akrabası Füsun arasında başlayan ilişki, zamanla derin bir saplantıya dönüşür. Kemal’in aşkı; masumiyet mi, yoksa yıkıcı bir takıntı mı? Dizi, hem edebiyat tutkunlarının hem de dramatik hikâyeleri sevenlerin radarında olacak.

Bridgerton – 4. Sezon 2. Kısım

Tür: Dram

Yayın Tarihi: 26 Şubat 2026

Bridgerton evreni kaldığı yerden devam ediyor. Bu kez hikâyenin merkezinde müzmin bekar Benedict Bridgerton var. Maskeli bir baloda tanıştığı gizemli hizmetçiyle yolları kesişen Benedict, sosyetenin katı kuralları arasında gerçek aşkı sorgulamaya başlıyor.

Güneşin Karanlığında – 4. Sezon

Tür: Gerilim

Yayın Tarihi: 5 Şubat 2026

İşlemediği bir cinayetle suçlanan Mickey, hem masumiyetini kanıtlamak hem de şirketini kurtarmak için zorlu bir mücadeleye girişir. Amansız bir savcıyla karşı karşıya gelen Mickey’nin hikâyesi, gerilim dozunu bu sezonda daha da artırıyor.

The Night Agent – 3. Sezon

Tür: Gerilim

Yayın Tarihi: 19 Şubat 2026

Peter, gizemli “Simsar”ı ifşa etmek ve büyük bir terör saldırısını engellemek için bir muhabirle iş birliği yapar. Ancak perde arkasında dönen güçlü komplolar, işleri hiç beklenmedik bir noktaya sürükler.

Anneler Çetesi

Tür: Dram

Yayın Tarihi: 5 Şubat 2026

Hayatın köşeye sıkıştırdığı beş parasız kadın, sistemle baş edebilmek için sıra dışı bir yola başvurur. Silahlar, banka soygunları ve güçlü bir dayanışma hikâyesi… Anneler Çetesi, kadın merkezli suç dramalarını sevenler için dikkat çekici bir yapım.

Salvador

Tür: Dram

Yayın Tarihi: 6 Şubat 2026

Bir ambulans şoförü, şehirde çatışmaların yaşandığı bir gecede kızının şiddet yanlısı holiganlarla bağlantısını öğrenir. Olaylar kontrolden çıkarken, bir baba gerçeğin peşine düşer.

NETFLIX FİLMLERİ

Joe’nun Üniversite Ziyaretleri

Tür: Komedi

Yayın Tarihi: 13 Şubat 2026

Madea’nın sivri dilli abisi Joe, üniversiteye hazırlanan torununu “gerçek hayatla” tanıştırmak için ABD çapında kaotik bir yolculuğa çıkarır. Bol kahkaha ve aile içi çatışmalar bu filmde bir arada.

Pavane

Tür: Romantik

Yayın Tarihi: 20 Şubat 2026

Aynı mağazada çalışan üç yalnız yabancı, zamanla birbirlerinde teselli bulur. Pavane, modern yalnızlıklar, bağ kurma ihtiyacı ve sevginin dönüştürücü gücü üzerine duygusal bir anlatı sunuyor.

NETFLIX BELGESELLERİ

Gordon Ramsay Olmak

Tür: Belgesel

Yayın Tarihi: 18 Şubat 2026

Dünyaca ünlü şef Gordon Ramsay’nin aile hayatı, küresel markası ve kariyerindeki en büyük lansman süreci bu belgeselde tüm ayrıntılarıyla ele alınıyor.

Satrançın Kraliçesi

Tür: Belgesel

Yayın Tarihi: 6 Şubat 2026

Efsane satranç ustası Judit Polgár’ın, cinsiyetçilikle ve Garry Kasparov gibi dev rakiplerle verdiği mücadele, ilham verici bir hikâyeyle izleyiciye sunuluyor.

Buz Dansının Pırıltılı Çiftleri

Tür: Belgesel

Yayın Tarihi: 1 Şubat 2026

2026 Kış Olimpiyatları öncesinde, dünyanın en iyi buz dansı çiftlerinin rekabet dolu dünyasına yakından bakılıyor.

NETFLIX ÇOCUK & AİLE İÇERİĞİ

Gizemli Vakalar: No.7

Tür: Çocuk & Aile

Yayın Tarihi: 9 Şubat 2026

HAYHA ekibiyle birlikte hayvanlarla ilgili gizemli olayların izini süren bu eğlenceli yapım, çocukları Asya’dan Güney Amerika’ya uzanan bir maceraya çıkarıyor.