En Sevdiğim Pastam filminin konusu ne? En Sevdiğim Pastam filminin oyuncuları kim?
En Sevdiğim Pastam (My Favorite Cake) filmi izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. En Sevdiğim Pastam filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, En Sevdiğim Pastam filminin konusu ne? En Sevdiğim Pastam filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
En Sevdiğim Pastam filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Maryam Moghadam ve Behtash üstleniyor. Peki, En Sevdiğim Pastam filminin konusu ne? En Sevdiğim Pastam filminin oyuncuları kim?
EN SEVDİĞİM PASTAM FİLMİNİN KONUSU NE?
Film, yalnız yaşayan yetmiş yaşındaki Mahin'in, bir öğleden sonra tanıştığı yeni biriyle yalnızlık rutininin kırılmasını konu ediniyor.
Aniden geliveren mutluluk taptaze, ışıltılı bir ikinci bahar getirebilir, üstelik bunun yaşla hiç ilgisi yoktur. Yetmiş yaşındaki Mahin, kocası öldüğünden, kızı da Avrupa’ya gittiğinden beri Tahran’da tek başına yaşamaktadır. Bir öğleden sonra çay içmeye çıkınca yalnızlık rutini kırılır ve aşk hayatı yeniden canlanır.
EN SEVDİĞİM PASTAM FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Lili Farhadpour - Mahin
Esmaeel Mehrabi - Faramarz
Mohammad Heidari - Genç Taksi Şoförü
Melika Pazouki - Parktaki Kız
EN SEVDİĞİM PASTAM FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
En Sevdiğim Pastam filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.7 olarak belirlendi.
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