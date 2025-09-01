Aşk Mevsimi filminin yönetmen koltuğunda Murat Şeker oturuyor. Filmin senaristliğini Ali Tanrıverdi, Murat Şeker üstleniyor. Peki, Aşk Mevsimi filminin konusu ne? Aşk Mevsimi filminin oyuncuları kim?
AŞK MEVSİMİ FİLMİNİN KONUSU NE?
Yönetmen koltuğunda Murat Şeker’in oturduğu ‘Aşk Mevsimi’, gençlik yıllarındaki tutkulu aşkların zaman geçtikçe nasıl şekillendiğini gözler önüne seriliyor. Şirin ve Ali Yaman’ın hikayesi onlar henüz çok gençken Bozcaada’da başlar. Ancak geçen yılların ardından ilişkileri içinden çıkılmaz bir hal alır. Farklı zamanlarda aşk mevsimine kapılan Şirin ve Ali’nin hisleri bir türlü aynı anda gerçekleşmez. Aşk ve mutluluğun çelişkili yanlarının anlatıldığı filmin başrolünü Dilan Çiçek Deniz, Cem Yiğit Üzümoğlu, Duygu Sarışın paylaşıyor. Filmin senaryosunu ise Ali Tanrıverdi ile Murat Şeker birlikte kaleme alıyor.
AŞK MEVSİMİ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Dilan Çiçek Deniz
Cem Yiğit Üzümoglu
Duygu Sarışın
Fırat Tanış
Hakan Bilgin
Ertuğrul Postoğlu
Lila Gürmen
Mert Asutay
Çiçek Dilligil
Murat Karasu
Perihan Savaş
AŞK MEVSİMİ FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Aşk Mevsimi filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.0 olarak belirlendi.