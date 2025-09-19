Aşk ve Gözyaşı dizisi ilk bölümü ile ekranlardaki yerini almaya hazırlanıyor. Aşk ve Gözyaşı dizisinin konusu merak ediliyor. Peki, Aşk ve Gözyaşı dizisinin ilk bölümü ne zaman? Aşk ve Gözyaşı dizisinin konusu ne?

AŞK VE GÖZYAŞI DİZİSİNİN KONUSU NE?

İstanbul’un en güçlü ailelerinden birinin varisi olan Meyra ile avukat eşi Selim boşanma sürecindedir. Ancak Meyra’nın ölümcül bir hastalığa yakalandığını öğrenen Selim, onu yeniden kazanmaya karar verir. Başta bu yakınlaşmanın ardında çıkar ilişkileri olduğu düşünülse de, zamanla ikili arasındaki eski duygular gün yüzüne çıkar. Meyra'nın eski sevgilisi Ercan’ın dönüşü ise bu kırılgan dengeyi alt üst eder. Aşk, sadakat ve ikinci bir şans arasındaki bu yolculuk, iki kalbin yeniden birbirine tutunma hikâyesidir.

AŞK VE GÖZYAŞI DİZİSİNİN İLK BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Aşk ve Gözyaşı dizisinin ilk bölümü 19 Eylül Cuma saat 20.00’de atv ekranlarındaki yerini alacak.