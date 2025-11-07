Aşk ve Gözyaşı dizisinin son bölümünde ne oldu? Aşk ve Gözyaşı dizisinin final bölümü ne zaman?

Aşk ve Gözyaşı dizisi final bölümü ile ekranlardaki yerini almaya hazırlanıyor. Aşk ve Gözyaşı dizisinin yeni bölümünün ne zaman yayımlanacağı merak ediliyor. Peki, Aşk ve Gözyaşı dizisinin son bölümünde ne oldu? Aşk ve Gözyaşı dizisinin yeni bölümü ne zaman?

AŞK VE GÖZYAŞI DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Meyra'nın hastalığı ağırlaşır; ikili, ölümle yaşam arasındaki çizgide birbirlerine yeniden tutunmaya çalışır. Tam her şey düzeliyor derken Ercan'ın ölümüyle Selim, kendini cinayet şüphelisi olarak hapiste bulur. Meyra ise Almanya'ya götürülürken ikisini ayıran kader bir kez daha devreye girer. Aradan 10 ay geçmiştir. Selim artık güçlü, soğukkanlı bir avukat olarak yeni hayatına adım atmıştır ama geçmişin izleri hala kalbindedir; özellikle Meyra'ya duyduğu kırgınlık ve bitmeyen aşk. Meyra ise kendi şirketini kurmak üzereyken gizemli bir şekilde kaçırılır ve karşısında Selim'i bulur. Eski hesaplaşmalar, aşk ve ihanet iç içe geçer. Ancak gerçek duygular konuşulmadan, geçmişte yaşanan trajediler yeniden su yüzüne çıkar.

AŞK VE GÖZYAŞI DİZİSİNİN FİNAL BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Aşk ve Gözyaşı dizisinin final bölümü 7 Kasım Cuma akşamı atv ekranlarında yayımlanacak.