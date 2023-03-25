Aşk ve Yaşam filminin konusu nedir, oyuncuları kim? Aşk ve Yaşam filminin IMDb puanı kaç?

Yayınlanma: 25 Mart 2023 - 16:46

Güncelleme: 25 Mart 2023 - 16:46

Aşk ve Yaşam (Sense and Sensibility), yönetmenliğini Ang Lee, senaristliğini Emma Thompson'ın üstlendiği, 1995 yapımlı bir dram filmidir.

AŞK VE YAŞAM FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Mr. Dashwood, yasalar gereği mirasını ilk karısından olan oğluna bırakmak zorunda kalır. Ölmeden önce oğlundan, ikinci karısı ve ondan olan kızlarına destek olmasını rica eder. Fakat oğlunun karısı, bunun gerçekleşmesini engellemek için elinden geleni yapar. Biri tamamen duygularıyla, diğeri de sadece mantığıyla hareket eden iki kızkardeş, 19. yüzyılın erkek egemen ve ahlakçı dünyasında bir de ekonomik sorunlarla baş etmek zorunda kalırlar. Tüm toplumsal ve ekonomik baskılara rağmen mantık ve duygu, aşkla birleştiğinde, bu iki kız kardeşe güç verecek, onlara mutluluğun kapılarını açacaktır.

AŞK VE YAŞAM FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Emma Thompson

Kate Winslet

James Fleet

AŞK VE YAŞAM FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?

Aşk ve Yaşam filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.7 olarak belirlenmiştir.